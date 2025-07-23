Конфискованные за пьяную езду машины пермских водителей передали МЧС

Пермское территориальное управление Росимущества передало три автомобиля Главному управлению МЧС России по Пермскому краю. Машины были изъяты у водителей, которые управляли ими в состоянии алкогольного опьянения. По решению суда они перешли в собственность государства.
«Машины будут использоваться для проведения аварийно-спасательных работ, поиска пропавших людей, а также для оперативного реагирования и устранения последствий чрезвычайных ситуаций», — сообщает территориальное управление Росимущества по Пермскому краю в соцсети «ВКонтакте».
Передача автомобилей осуществлялась в рамках постановления правительства РФ № 1470, принятого 8 сентября 2023 года. Этот документ регламентирует порядок распоряжения имуществом, конфискованным у граждан и организаций и поступившим в собственность государства, и вносит коррективы в ряд нормативных актов российского кабмина.
Ранее URA.RU сообщало о том, что с начала 2025 года в Пермском крае у нетрезвых водителей конфисковали 240 автомобилей. Кроме того, нарушители выплатили в общей сложности 21 млн рублей в виде административных штрафов.
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