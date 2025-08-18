В Екатеринбурге выпустили из СИЗО директора центра УрФУ, за которой охотилась ФСБ

Ленинский районный суд Екатеринбурга выпустил из следственного изолятора директора центра сдачи экзаменов для иностранцев при Уральском федеральном университете (УрФУ) Наталью Ковалеву, которую обвиняют в незаконной миграции. Об этом URA.RU сообщили в инстанции.
«22 июля следствие просило продлить меру пресечения в виде заключения под стражу. Суд, выслушав доводы сторон, отказал в удовлетворении ходатайства следователя. Ковалевой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 27 октября", — сказали в суде.
Ковалеву задержали 28 мая. Силовики считают, что она вошла в состав группы из девяти человек, которые занимались незаконной миграцией. По мнению СК, Ковалева за взятки предоставляла ответы мигрантам на экзамене по русскому языку. Женщина вину не признает. Во время избрания меры пресечения она говорила, что «не совсем понимает, в чем ее обвиняют».
По словам защиты, Ковалеву оговорили другие участники группы, один из них — предполагаемый лидер. Похожее мнение выразил и источник URA.RU, знакомый с ситуацией. «Они искали иностранцев, предлагали им сдать экзамен за взятки, и утверждали, что сложностей при сдаче не будет. Давали им ответы. По итогу некоторые даже не смогли сдать экзамен», — говорил собеседник URA.RU.
Вместе с Ковалевой задержаны два сотрудника центра. По данным агентства, они тоже отрицают вину.
