В ХМАО мать-начальница вместе с дочками обокрала собственную почту

В Березово ХМАО бывшая начальница почтового отдела фиктивно устроила дочерей на работу. Они числились сотрудницами, но по факту не работали, а только получали зарплату. За два года они таким образом похитили более миллиона рублей, сообщает пресс-служба следственного комитета в своем telegram-канале.
«Подсудимая совершила мошеннические действия, фиктивно устроив на работу в качестве почтальонов двух своих дочерей, которые фактически работу не выполняли, но получали заработную плату. В общей сложности в период с декабря 2021 по апрель 2024 года таким образом было похищено более 1,1 млн рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.
Югорчанку признали виновной в мошенничестве. Суд приговорил ее к трем с половиной годам лишения свободы условно и оштрафовал на 20 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!