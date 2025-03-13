13 марта 2025

В ХМАО мать-начальница вместе с дочками обокрала собственную почту

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Начальница почты фиктивно трудоустроила на работу своих дочерей
Начальница почты фиктивно трудоустроила на работу своих дочерей Фото:

В Березово ХМАО бывшая начальница почтового отдела фиктивно устроила дочерей на работу. Они числились сотрудницами, но по факту не работали, а только получали зарплату. За два года они таким образом похитили более миллиона рублей, сообщает пресс-служба следственного комитета в своем telegram-канале.

«Подсудимая совершила мошеннические действия, фиктивно устроив на работу в качестве почтальонов двух своих дочерей, которые фактически работу не выполняли, но получали заработную плату. В общей сложности в период с декабря 2021 по апрель 2024 года таким образом было похищено более 1,1 млн рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.

Югорчанку признали виновной в мошенничестве. Суд приговорил ее к трем с половиной годам лишения свободы условно и оштрафовал на 20 тысяч рублей.

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В Березово ХМАО бывшая начальница почтового отдела фиктивно устроила дочерей на работу. Они числились сотрудницами, но по факту не работали, а только получали зарплату. За два года они таким образом похитили более миллиона рублей, сообщает пресс-служба следственного комитета в своем telegram-канале. «Подсудимая совершила мошеннические действия, фиктивно устроив на работу в качестве почтальонов двух своих дочерей, которые фактически работу не выполняли, но получали заработную плату. В общей сложности в период с декабря 2021 по апрель 2024 года таким образом было похищено более 1,1 млн рублей», — сообщает пресс-служба ведомства. Югорчанку признали виновной в мошенничестве. Суд приговорил ее к трем с половиной годам лишения свободы условно и оштрафовал на 20 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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