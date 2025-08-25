Челябинский «Трактор» проиграл стартовый матч Кубка губернатора 0:3

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новички «Трактора» не помогли добиться победы
Новички «Трактора» не помогли добиться победы Фото:

ХК «Трактор» проиграл хабаровскому «Амуру» стартовый матч Кубка губернатора Челябинской области по хоккею со счетом 0:3. Несмотря на активную игру новичков и старожилов «Трактора», расколдовать ворота одного из лучших вратарей КХЛ Максима Дорожко так и не удалось — передает наблюдавший за матчем корреспондент URA.RU.

«Спасибо большое командам, которые приехали на турнир для того, чтобы вкатиться в новый сезон, посмотреть составы и хорошо подготовиться. Мы помним прошлый сезон. Были яркие эмоции, и сейчас начинаем писать новую историю нашего клуба. Хотел бы пожелать новых достижений, новых побед! А всем болельщикам — ярких эмоций! С открытием сезона, друзья!» — сказал глава региона Алексей Текслер, который произвел первое символическое вбрасывание шайбы вместе с ветераном ХК «Трактор» Юрием Шумаковым.

Но удача с первых минут матча не улыбалась челябинцам. Сперва хабаровчанин Кирилл Слепец открыл счет в равных составах. У челябинцев было большинство — ничего не получилось. А потом Кэм Ли обыграл соотечественника Логана Дэя и оставил не у дел нового вратаря «Трактора» Криса Дригера. 0:2 — с таким счетом завершился первый период — несмотря на превосходство «Трактора» по броскам.

Во втором периоде преимущество челябинцев по броскам было еще больше. В створ — 24 против 10 у хабаровчан. Но шайба, словно заколдованная, не шла в ворота дальневосточников. Хотя великолепные шансы были у Дронова, Кадейкина, Глотова, Ливо и других. Но мешала то штанга, то перекладина, то удачливый вратарь.

В третьем периоде челябинцам, казалось бы, удалось распечатать ворота Дорожко: Сергей Телегин поразил ворота, когда кипер лежал на льду. Но арбитры отменили гол из-за блокировки вратаря. Наконец, за четыре минуты до конца матча Евгений Грачев вновь поразил ворота Дригера.

Кубок Губернатора по хоккею проходит с 25 по 29 августа в Ледовой арене «Трактор». Четыре команды КХЛ будут бороться за победу: челябинский «Трактор», хабаровский «Амур», тольяттинская «Лада» и ХК «Сочи». Первый матч турнира завершился победой тольятинской «Лады» над Сочи 3:1. Завтра в 19 часов по местному времени «Трактор» сразится с ХК «Сочи».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ХК «Трактор» проиграл хабаровскому «Амуру» стартовый матч Кубка губернатора Челябинской области по хоккею со счетом 0:3. Несмотря на активную игру новичков и старожилов «Трактора», расколдовать ворота одного из лучших вратарей КХЛ Максима Дорожко так и не удалось — передает наблюдавший за матчем корреспондент URA.RU. «Спасибо большое командам, которые приехали на турнир для того, чтобы вкатиться в новый сезон, посмотреть составы и хорошо подготовиться. Мы помним прошлый сезон. Были яркие эмоции, и сейчас начинаем писать новую историю нашего клуба. Хотел бы пожелать новых достижений, новых побед! А всем болельщикам — ярких эмоций! С открытием сезона, друзья!» — сказал глава региона Алексей Текслер, который произвел первое символическое вбрасывание шайбы вместе с ветераном ХК «Трактор» Юрием Шумаковым. Но удача с первых минут матча не улыбалась челябинцам. Сперва хабаровчанин Кирилл Слепец открыл счет в равных составах. У челябинцев было большинство — ничего не получилось. А потом Кэм Ли обыграл соотечественника Логана Дэя и оставил не у дел нового вратаря «Трактора» Криса Дригера. 0:2 — с таким счетом завершился первый период — несмотря на превосходство «Трактора» по броскам. Во втором периоде преимущество челябинцев по броскам было еще больше. В створ — 24 против 10 у хабаровчан. Но шайба, словно заколдованная, не шла в ворота дальневосточников. Хотя великолепные шансы были у Дронова, Кадейкина, Глотова, Ливо и других. Но мешала то штанга, то перекладина, то удачливый вратарь. В третьем периоде челябинцам, казалось бы, удалось распечатать ворота Дорожко: Сергей Телегин поразил ворота, когда кипер лежал на льду. Но арбитры отменили гол из-за блокировки вратаря. Наконец, за четыре минуты до конца матча Евгений Грачев вновь поразил ворота Дригера. Кубок Губернатора по хоккею проходит с 25 по 29 августа в Ледовой арене «Трактор». Четыре команды КХЛ будут бороться за победу: челябинский «Трактор», хабаровский «Амур», тольяттинская «Лада» и ХК «Сочи». Первый матч турнира завершился победой тольятинской «Лады» над Сочи 3:1. Завтра в 19 часов по местному времени «Трактор» сразится с ХК «Сочи».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...