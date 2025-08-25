Челябинский «Трактор» проиграл стартовый матч Кубка губернатора 0:3

ХК «Трактор» проиграл хабаровскому «Амуру» стартовый матч Кубка губернатора Челябинской области по хоккею со счетом 0:3. Несмотря на активную игру новичков и старожилов «Трактора», расколдовать ворота одного из лучших вратарей КХЛ Максима Дорожко так и не удалось — передает наблюдавший за матчем корреспондент URA.RU.
«Спасибо большое командам, которые приехали на турнир для того, чтобы вкатиться в новый сезон, посмотреть составы и хорошо подготовиться. Мы помним прошлый сезон. Были яркие эмоции, и сейчас начинаем писать новую историю нашего клуба. Хотел бы пожелать новых достижений, новых побед! А всем болельщикам — ярких эмоций! С открытием сезона, друзья!» — сказал глава региона Алексей Текслер, который произвел первое символическое вбрасывание шайбы вместе с ветераном ХК «Трактор» Юрием Шумаковым.
Но удача с первых минут матча не улыбалась челябинцам. Сперва хабаровчанин Кирилл Слепец открыл счет в равных составах. У челябинцев было большинство — ничего не получилось. А потом Кэм Ли обыграл соотечественника Логана Дэя и оставил не у дел нового вратаря «Трактора» Криса Дригера. 0:2 — с таким счетом завершился первый период — несмотря на превосходство «Трактора» по броскам.
Во втором периоде преимущество челябинцев по броскам было еще больше. В створ — 24 против 10 у хабаровчан. Но шайба, словно заколдованная, не шла в ворота дальневосточников. Хотя великолепные шансы были у Дронова, Кадейкина, Глотова, Ливо и других. Но мешала то штанга, то перекладина, то удачливый вратарь.
В третьем периоде челябинцам, казалось бы, удалось распечатать ворота Дорожко: Сергей Телегин поразил ворота, когда кипер лежал на льду. Но арбитры отменили гол из-за блокировки вратаря. Наконец, за четыре минуты до конца матча Евгений Грачев вновь поразил ворота Дригера.
Кубок Губернатора по хоккею проходит с 25 по 29 августа в Ледовой арене «Трактор». Четыре команды КХЛ будут бороться за победу: челябинский «Трактор», хабаровский «Амур», тольяттинская «Лада» и ХК «Сочи». Первый матч турнира завершился победой тольятинской «Лады» над Сочи 3:1. Завтра в 19 часов по местному времени «Трактор» сразится с ХК «Сочи».
