До +60 градусов повышалась температура почвы в Челябинской области в августе

В Челябинской области в августе температура на поверхности почвы понижалась до трех градусов и повышалась до +60 градусов. Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра.
» В ночные часы минимальные температуры воздуха и на поверхности почвы понижались до 3-12 градусов. Максимальные температуры на поверхности почвы составили +35,+60 градусов», — сообщили синоптики Гидрометеоцентра Челябинской области в итогах августа 2025 года.
В целом месяц был умеренно теплым, с неравномерным распределением осадков. Средняя температура за месяц была выше нормы на один градус и составляла 16-19 градусов. Суммарное количество осадков на территории Челябинской области составило 13-37 миллиметров, что составляет 30-80% месячной нормы. Наибольшее количество осадков 85-180% нормы было зарегистрировано в крайних северных, горных северо-западных, юго-западных районах и на крайнем юге Челябинской области. Температура почвы на глубине десяти сантиметров прогрелась до +16,+23 градусов.
Последние летние выходные в Челябинске будут дождливые и пасмурные, сообщили ранее синоптики «Гисметео». Дневные температуры воздуха в эти дни составят +13, +15 градусов.
