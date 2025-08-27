27 августа 2025

В городах ХМАО готовятся открыть кофейни Тимати

В Ханты-Мансийске готовятся открыть кофейню сети Stars Coffee (бывший Starbucks), совладельцем которой является рэпер Тимати. В Когалыме жители также говорят о появлении бренда в городе. Это первые точки сети в регионе.

«Ханты-Мансийск (скоро открытие)», — говорится на сайте компании. В Когалыме жители заметили баннер о запуске кофейни. К публикации в telegram-канале «Когалым City» прикрепили фото с анонсом открытия точки.

URA.RU попросило прокомментировать информацию об открытии кофеен в самой компании. На момент публикации новости ответ не поступил.

Компания Starbucks покинула РФ в 2022 году. Ее активы купили Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) и ресторатор Антон Пинский, а кофейни стали работать под новым брендом.

Ранее URA.RU рассказывало об открытии других кофеен и ресторанов в Югре. Например, в Сургуте должна была появится точка сети DUO, а в Нижневартовске открывалось гастробистро «34/66».

