Замглавы АП может стать новым полпредом президента в СЗФО

Заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак рассматривается как один из кандидатов на пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). Об этом сообщили три источника.
«Решение по будущему назначению Козака будет принимать лично президент. Поэтому пока рано точно говорить, куда президент может его направить [если примет соответствующее решение]», — сообщил один из собеседников «Ведомостей». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отказался комментировать возможные кадровые перестановки, заявив: «Мы же никогда кадровые гадания не комментируем».
Пост полномочного представителя президента в СЗФО может вскоре освободиться: по информации «Коммерсанта» и «Ведомостей», нынешний полпред Александр Гуцан рассматривается на должность генерального прокурора России. Гуцан ранее уже работал в Генпрокуратуре до своего назначения полпредом в 2018 году. Решение о смене руководства в этих ведомствах окончательно не принято и зависит от решений на высшем уровне.
