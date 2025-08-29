ВСУ атаковали несколько регионов: есть разрушения. Карта

Губернатор сообщил о пострадавшем при атаке дрона ВСУ на Орловскую область
В результате атаки дронов пострадало четыре дома в Орловской области
В результате атаки дронов пострадало четыре дома в Орловской области

В ночь с 28 на 29 августа ВСУ совершили очередную атаку на территорию России. Со стороны Украины вылетели десятки БПЛА. В результате под угрозой оказались несколько ближайших к границе областей. Подробнее о том, какие регионы подверглись нападению — в материале URA.RU.

Когда началась атака дронов

В Минобороны сообщили, что до 21:00 по мск 28 августа дежурными средствами ПВО были уничтожены пять украинских БПЛА. Два над Курской областью, еще два над Черным морем и одно над Брянской областью.

Спустя несколько часов количество сбитых дронов составило 19 штук. Их заметили в Ростовской области, Тульской области, в Орловской области и Республике Крым. Чуть позже опасность атаки дронов объявили и в Тамбовской области. Также ради безопасности было закрыто небо над Калугой.

Кто пострадал от атаки БПЛА

Ущерб был нанесен Орловской области. Местные жители сообщали о звуках жужжания. Обломки дронов в результате упали в Орел и Орловскую область. Всего пострадали четыре дома. Среди мирного поселения есть один пострадавший. Сейчас ему оказывается вся необходимая помощь. 

Фото:

