В ночь с 28 на 29 августа ВСУ совершили очередную атаку на территорию России. Со стороны Украины вылетели десятки БПЛА. В результате под угрозой оказались несколько ближайших к границе областей. Подробнее о том, какие регионы подверглись нападению — в материале URA.RU.
Когда началась атака дронов
В Минобороны сообщили, что до 21:00 по мск 28 августа дежурными средствами ПВО были уничтожены пять украинских БПЛА. Два над Курской областью, еще два над Черным морем и одно над Брянской областью.
Спустя несколько часов количество сбитых дронов составило 19 штук. Их заметили в Ростовской области, Тульской области, в Орловской области и Республике Крым. Чуть позже опасность атаки дронов объявили и в Тамбовской области. Также ради безопасности было закрыто небо над Калугой.
Кто пострадал от атаки БПЛА
Ущерб был нанесен Орловской области. Местные жители сообщали о звуках жужжания. Обломки дронов в результате упали в Орел и Орловскую область. Всего пострадали четыре дома. Среди мирного поселения есть один пострадавший. Сейчас ему оказывается вся необходимая помощь.
