ЮУЖД опровергает обвинение о загрязнении нефтепродуктами реки Миасс в Челябинске

В ЮУЖД заявили, что не виноваты в загрязнении реки Миасс
В ЮУЖД заявили, что не виноваты в загрязнении реки Миасс

На Южно-Уральской железной дороге (ЮУЖД) в Челябинске нет предприятий, осуществляющих мойку грузовых вагонов и цистерн, поэтому предприятие не может быть источником загрязнения реки Миасс нефтепродуктами. Об этом заявили на ЮУЖД. Руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков ранее заявил, что причиной повторного загрязнения реки может быть предприятие железнодорожной отрасли. 

«На ЮУЖД отсутствуют предприятия, которые осуществляют мойку грузовых вагонов и цистерн в Челябинске. Пассажирское вагонное депо Челябинск производит мойку пассажирских вагонов по технологии замкнутого цикла: вагоно-моечный комплекс оборудован накопительной емкостью, далее жидкость проходит через систему очистки и фильтрации и используется повторно для обмывки вагонов», — сообщила пресс-служба предприятия в telegram-канале. 

Замкнутый цикл исключает возможность попадания воды в канализацию. Кроме того, пассажирские вагоны во время мойки очищаются только от пыли и грязи. Поэтому попадание на поверхность кузова масляных загрязнений исключено. 

В Челябинске 31 августа на реке Миасс в районе Ленинградского моста повторно были замечены масляные пятна. Ранее пятна появились на реке в середине августа. На участке снова были установлены боновые ограждения и организована проверка со стороны контролирующих органов. Стоки от предприятий железнодорожной отрасли и автосервисов незаконно попадают в ливневую канализацию, а после в реку Игуменка, а уже оттуда в реку Миасс, сообщил Безруков ранее. 

В первый раз нефтепродукты в реку попали с территории гаражно-строительного кооператива из-за незаконной врезки в ливневую канализацию. Сам кооператив расположен в центре, ориентировочно на пересечении улиц Труда и Свободы. 

