Заповедник с лошадьми и природа севера: куда недорого лететь на отдых осенью из Екатеринбурга

Наступила осень, жаркие дни сменяются дождливыми, однако это не значит, что екатеринбуржцам нужно забыть про отдых и отложить отпуск до следующего года. С сентября по октябрь искушенные и не очень путешественники могут отправиться в туры по Тульской области, изучить север, Омск или Оренбург — стоимость таких поездок зачастую начинается от 20 тысяч рублей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал глава Уральской ассоциации туризма.
«В первую очередь, если мы говорим о недорогих авиаперелетах, можно назвать Киров. В основном интересен своим гастрономическим туризмом и красотой и привлекательностью нешумного города с богатой историей», — порекомендовал Мальцев.
Для тех, кому гастротуризм наскучил, может заинтересовать Оренбургская область. Оренбург привлекает туристов космическим наследием. Там проводят экскурсии в заповедник лошадей Пржевальского. «Это тот заповедник, ради чего можно поехать, такого больше нет нигде на территории России», — отметил эксперт.
Кроме того, в топ интересных направлений вошли:
- Ямало-Ненецкий автономный округ. Направление особенно подойдет, если изучение естественной природы Заполярья вдохновляет путешественника.
- Омск. Город с уникальной деревянной архитектурой и культурным наследием, например, музеем имени Михаила Врубеля.
- Тульская область. Привлекает своим индустриально-промышленным наследием, оно в чем-то перекликается с историей Урала — наследием рода Демидовых, промышленной археологией.
«Также интерес могут представлять дотационные рейсы, на которые иногда снижают цены. Это регион Северного Кавказа. В Дагестане цена будет ниже, чем летом, а еще в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и, конечно, Ставропольском крае», — подытожил Мальцев.
