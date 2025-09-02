Жителя Камчатки осудили за одобрение Холокоста

Житель Камчатки признан виновным в реабилитации нацизма за одобрение Холокоста в соцсетях. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Камчатскому краю.
«В Камчатском крае местный житель осужден за публичное одобрение Холокоста в социальных сетях. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев условно, но с испытательным сроком в полгода», — отмечает пресс-служба ведомства.
Житель Камчатки опубликовал в одном из мессенджеров ряд сообщений, в которых, по заключению лингвистической экспертизы, присутствует положительная оценка Холокоста, а также одобрение деяний, признанных преступлениями Международным военным трибуналом в Нюрнберге. Противоправные действия были выявлены сотрудниками УФСБ по Камчатскому краю, а расследование проводилось следственным управлением Следственного комитета России по региону.
Ранее следователи Камчатского края закончили расследование дела в отношении бизнесмена, обвиняемого в публичном одобрении Холокоста. С декабря 2023 года по апрель 2024 года 40-летний мужчина размещал в мессенджере комментарии, которые одобряли насильственные действия в отношении евреев в годы Второй мировой войны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.