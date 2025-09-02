Жителя Камчатки осудили за одобрение Холокоста

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд вынес приговор жителю Камчатки за поддержку Холокоста
Суд вынес приговор жителю Камчатки за поддержку Холокоста Фото:

Житель Камчатки признан виновным в реабилитации нацизма за одобрение Холокоста в соцсетях. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Камчатскому краю.

«В Камчатском крае местный житель осужден за публичное одобрение Холокоста в социальных сетях. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев условно, но с испытательным сроком в полгода», — отмечает пресс-служба ведомства.

Житель Камчатки опубликовал в одном из мессенджеров ряд сообщений, в которых, по заключению лингвистической экспертизы, присутствует положительная оценка Холокоста, а также одобрение деяний, признанных преступлениями Международным военным трибуналом в Нюрнберге. Противоправные действия были выявлены сотрудниками УФСБ по Камчатскому краю, а расследование проводилось следственным управлением Следственного комитета России по региону.

Ранее следователи Камчатского края закончили расследование дела в отношении бизнесмена, обвиняемого в публичном одобрении Холокоста. С декабря 2023 года по апрель 2024 года 40-летний мужчина размещал в мессенджере комментарии, которые одобряли насильственные действия в отношении евреев в годы Второй мировой войны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Камчатки признан виновным в реабилитации нацизма за одобрение Холокоста в соцсетях. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Камчатскому краю. «В Камчатском крае местный житель осужден за публичное одобрение Холокоста в социальных сетях. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев условно, но с испытательным сроком в полгода», — отмечает пресс-служба ведомства. Житель Камчатки опубликовал в одном из мессенджеров ряд сообщений, в которых, по заключению лингвистической экспертизы, присутствует положительная оценка Холокоста, а также одобрение деяний, признанных преступлениями Международным военным трибуналом в Нюрнберге. Противоправные действия были выявлены сотрудниками УФСБ по Камчатскому краю, а расследование проводилось следственным управлением Следственного комитета России по региону. Ранее следователи Камчатского края закончили расследование дела в отношении бизнесмена, обвиняемого в публичном одобрении Холокоста. С декабря 2023 года по апрель 2024 года 40-летний мужчина размещал в мессенджере комментарии, которые одобряли насильственные действия в отношении евреев в годы Второй мировой войны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...