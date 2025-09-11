Для тагильчан запустят скоростной поезд еще по одному направлению

Скоростной поезд «Финист» будет курсировать из Нижнего Тагила в Артемовский
Электричка поедет по новому маршруту в конце октября
Электричка поедет по новому маршруту в конце октября
Пригородный скоростной электропоезд «Финист» будет курсировать по маршруту Нижний Тагил — Верхняя Салда — Нижняя Салда — Алапаевск — Артемовский. Первый рейс запланирован 26 октября, рассказали в департаменте информполитики региона.

«Специалисты РЖД провели 11 сентября тестовую поездку на скоростном „Финисте“ в эти населенные пункты. Время в пути из Нижнего Тагила до Верхней Салды займет 50 минут, до Алапаевска — 2,5 часа», — пояснили в ДИПе. Продажу первых билетов откроют 17 сентября.

Отмечается, что спрос на это направление увеличился в связи с открытием новых предприятий между Нижним Тагилом и Верхней Салдой. Так, в особой экономической зоне «Титановая долина» строится завод по производству автомобильных тормозных дисков и суппортов Rossko, в Нижней Салде начали возводить золотоизвлекательную фабрику «Салдинская золоторудная компания», а в Алапаевске запускается новая очередь особой экономической зоны.

