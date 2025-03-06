Основатель Pink Floyd Уотерс: мир на Украине не изменит ситуацию с русофобией

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Отношение Запада по отношению к России не изменится после заключения мира на Украине, заявил Роджер Уотерс
Отношение Запада по отношению к России не изменится после заключения мира на Украине, заявил Роджер Уотерс Фото:

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс считает, что мирное соглашение по украинскому кризису вряд ли повлияет на русофобию в политике Запада. Об этом он рассказал в интервью журналистам.

«Я не думаю, что мир на Украине сильно изменит ситуацию (связанную с русофобским отношением — прим. URA.RU)», — сказал Уотерс в беседе с РИА Новости в ответ на соответствующий вопрос. Он подчеркнул, что русофобия глубоко укоренилась в западной политической системе.

По словам музыканта, русофобия является стойким элементом в политике таких стран, как США, Великобритания, Германия и Франция. Уотерс выразил беспокойство тем, что такая тенденция еще нескоро изменится. 

Страны Запада активно выступают против России после начала СВО на Украине. Наиболее ярко это было заметно после того, как в Генассамблее ООН был представлен проект мирного соглашения по Украине с русофобскими поправками. Страны ЕС одобрили его после соответствующих правок.

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Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс считает, что мирное соглашение по украинскому кризису вряд ли повлияет на русофобию в политике Запада. Об этом он рассказал в интервью журналистам. «Я не думаю, что мир на Украине сильно изменит ситуацию (связанную с русофобским отношением — прим. URA.RU)», — сказал Уотерс в беседе с РИА Новости в ответ на соответствующий вопрос. Он подчеркнул, что русофобия глубоко укоренилась в западной политической системе. По словам музыканта, русофобия является стойким элементом в политике таких стран, как США, Великобритания, Германия и Франция. Уотерс выразил беспокойство тем, что такая тенденция еще нескоро изменится.  Страны Запада активно выступают против России после начала СВО на Украине. Наиболее ярко это было заметно после того, как в Генассамблее ООН был представлен проект мирного соглашения по Украине с русофобскими поправками. Страны ЕС одобрили его после соответствующих правок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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