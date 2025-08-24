Украина может сохранять существование только при условии, если позволит жителям Крыма, Донбасса и Новороссии, проголосовавшим на референдумах 2014 и 2022 годов, реализовать право на самоопределение. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Украина имеет право на существование при условии, что „отпустит“ людей. Людей, которых они называют „террористами“, „особями“, которые на нескольких референдумах в Новороссии, в Донбассе, в Крыму решили, что они принадлежат к русской культуре», — заявил Лавров в интервью NBS News.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что территории ДНР, ЛНР, а также Крымского полуострова продолжают считаться частью Украины. В то же время Луганская и Донецкая народные республики, Херсонская и Запорожская области, а также Республика Крым были включены в состав РФ после проведения соответствующих референдумов. Руководство и жители упомянутых регионов приняли решение о присоединении к России добровольно.
