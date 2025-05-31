Лучший бомбардир в истории российского футбола Дзюба мечтает заняться кино

После завершения спортивной карьеры Дзюба мечтает уйти в кино или стать тренером
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В будущем Дзюба планирует связать свою жизнь с кино или тренерской деятельностью
В будущем Дзюба планирует связать свою жизнь с кино или тренерской деятельностью Фото:

Рекордсмен по количеству голов в истории российского футбола Артем Дзюба сообщил, что по окончании спортивной карьеры рассматривает возможность работать в киноиндустрии либо заняться тренерской деятельностью. Об этом футболист рассказал на Дне московского спорта, который прошел в олимпийском комплексе «Лужники».

«У меня два пути: очень нравится индустрия кино. <...> Второй вариант — хочу попробовать тренером», — сказал Дюзба. Его слова передает РИА Новости.

Ранее обсуждалась возможность участия Артема Дзюбы в политике, однако ряд известных спортсменов и тренеров, в том числе Александр Тихонов и Татьяна Тарасова, критиковали идею перехода спортсменов в Госдуму, настаивая на том, что им следует передавать опыт младшему поколению или развивать спортивную отрасль вне политики. Хотя некоторые бывшие спортсмены, такие как Светлана Журова, совмещают депутатскую деятельность с поддержкой спорта.

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Рекордсмен по количеству голов в истории российского футбола Артем Дзюба сообщил, что по окончании спортивной карьеры рассматривает возможность работать в киноиндустрии либо заняться тренерской деятельностью. Об этом футболист рассказал на Дне московского спорта, который прошел в олимпийском комплексе «Лужники». «У меня два пути: очень нравится индустрия кино. <...> Второй вариант — хочу попробовать тренером», — сказал Дюзба. Его слова передает РИА Новости. Ранее обсуждалась возможность участия Артема Дзюбы в политике, однако ряд известных спортсменов и тренеров, в том числе Александр Тихонов и Татьяна Тарасова, критиковали идею перехода спортсменов в Госдуму, настаивая на том, что им следует передавать опыт младшему поколению или развивать спортивную отрасль вне политики. Хотя некоторые бывшие спортсмены, такие как Светлана Журова, совмещают депутатскую деятельность с поддержкой спорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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