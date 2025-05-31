Лучший бомбардир в истории российского футбола Дзюба мечтает заняться кино

Рекордсмен по количеству голов в истории российского футбола Артем Дзюба сообщил, что по окончании спортивной карьеры рассматривает возможность работать в киноиндустрии либо заняться тренерской деятельностью. Об этом футболист рассказал на Дне московского спорта, который прошел в олимпийском комплексе «Лужники».
«У меня два пути: очень нравится индустрия кино. <...> Второй вариант — хочу попробовать тренером», — сказал Дюзба. Его слова передает РИА Новости.
Ранее обсуждалась возможность участия Артема Дзюбы в политике, однако ряд известных спортсменов и тренеров, в том числе Александр Тихонов и Татьяна Тарасова, критиковали идею перехода спортсменов в Госдуму, настаивая на том, что им следует передавать опыт младшему поколению или развивать спортивную отрасль вне политики. Хотя некоторые бывшие спортсмены, такие как Светлана Журова, совмещают депутатскую деятельность с поддержкой спорта.
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