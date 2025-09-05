Захарова посмеялась над целью ЕС «навсегда запретить» энергоресурсы из России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена о планах Еврокомиссии навсегда запретить импорт российских энергоресурсов. Она обратила внимание на фразу «чтобы в Евросоюз не попало ни одной молекулы российских углеводородов и насмешливо задала вопрос, мол, будут ли теперь в ЕС отстреливать перелетных птиц, которые пролетают над Брюсселем.
«Что теперь, перелетных птиц будут отстреливать на границе? Они ведь могут не сдержаться, пролетая над Брюсселем», — иронично написала Захарова в своем telegram-канале, комментируя слова еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена о намерении не допустить в Европу «ни одной молекулы» российских углеводородов.
Ранее Дан Йоргенсен заявил, что Еврокомиссия намерена полностью отказаться от российских энергетических ресурсов, включая нефть, газ и уголь. По его словам, этот шаг необходим для укрепления энергетической независимости Европы и предотвращения финансирования России за счет экспорта энергоресурсов в ЕС. Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с руководителями стран Европы также потребовал прекратить закупки нефти из России, передает Reuters, ссылаясь на анонимные источники из американской администрации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.