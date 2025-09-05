Пермскому краю одобрили крупный кредит на оснащение особой экономической зоны

Пермскому краю одобрено получение казначейского инфраструктурного кредита в размере 6,7 млрд рублей для строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в Особой экономической зоне промышленного производственного типа «Пермь» (ОЭЗ «Пермь»). Реализация данного проекта запланирована на период с 2025 по 2027 год.
«Благодаря федеральному финансированию на территории ОЭЗ „Пермь“ в Пермском крае будет осуществлено строительство внутренних инженерных сетей, технологическое подключение к внешним сетям, а также создание необходимой транспортной инфраструктуры. Развитие заявленной инфраструктуры позволит реализовать в регионе стратегически значимые промышленные инвестиционные проекты. Ожидается, что их реализация обеспечит рост налоговых поступлений в бюджет региона более чем на 40 млрд рублей, а также приведет к созданию свыше 2 тысяч новых рабочих мест», — сказано на сайте правительства Пермского края.
Решение о выделении средств принято членами Правительственной комиссии по региональному развитию под председательством заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина. В региональном Минпромторге подчеркнули, что создание современной инфраструктуры в ОЭЗ даст резидентам преференциальной зоны возможность привлечь внебюджетные инвестиции в объеме более 107 млрд рублей. Эти средства планируется направить на запуск новых инвестиционных проектов, среди которых производство продукции для авиадвигателестроения, автоматизированных и роботизированных комплексов, синтетических восков, полимерных труб, товаров для сельскохозяйственного сектора и других видов продукции.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае до 2027 года планируется реализовать девять проектов в области жилищно-коммунального хозяйства. На финансирование этих мероприятий региону выделят 2,14 млрд рублей в рамках казначейского инфраструктурного кредита.
