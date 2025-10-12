12 октября 2025

«Начала задыхаться»: молодая мать едва не скончалась во время полета в Екатеринбург. Фото

Екатеринбурженка едва не скончалась во время полета из Турции
© Служба новостей «URA.RU»
Пассажирке стало плохо в зоне турбулентности
Пассажирке стало плохо в зоне турбулентности

В самолете, летевшем из Антальи в Екатеринбург, 22-летней Елизавете внезапно стало плохо в зоне турбулентности. Она начала задыхаться, а пульс участился до 120 ударов в минуту. Благо на борту оказался фельдшер из Артемовского, прибывший на помощь, рассказали в пресс-службе свердловского минздрава.

«Самолет, летящий из Антальи в Екатеринбург, находился в воздухе около часа, когда попал в зону турбулентности. В этот момент у Елизаветы случился приступ паники: она резко побледнела, начала задыхаться, у нее свело руки, артериальное давление упало до 70, а сердце забилось гораздо быстрее нормы. Члены экипажа начали искать доктора, и на помощь пришел Игорь Степаненко», — пояснили там, подчеркнув, что отсутствие русскоязычного экипажа и дефицит медикаментов на борту осложнили ситуацию.

Фельдшеру Артемовской центральной районной больницы не предоставили аптечку, а кормящей матери большинство препаратов были противопоказаны. «Помощь нужно было оказывать, пришлось действовать самому с тем, что есть. Положил пациентку в проход между креслами, ноги выше головы. Успокоил, показал, как дышать. Попросил принести для нее крепкий чай с сахаром, дал таблетку валерьянки, разговорами отвлекал, просто стабилизировал состояние», — рассказал Игорь Степаненко.

Вскоре состояние пассажирки нормализовалось. После приземления Елизавета направила благодарственное письмо в минздрав, отметив, что около 2,5 часов Степаненко приводил ее в чувство. «Благодаря ему наш борт не развернули обратно в Анталью, и остальное время полёта я провела уже в нормальном состоянии», — добавила она.

Игорь Степаненко имеет огромной опыт работы в медицине
Игорь Степаненко имеет огромной опыт работы в медицине
Фото:

© Служба новостей «URA.RU»
