В Екатеринбурге сменился главный по парковкам после уголовного дела

Исполняющей обязанности директора МБУ «Городская служба автопарковок» в Екатеринбурге стала Марина Ярулина (сведения подтверждаются данными с официального портала Екатеринбурга). Прошлый руководитель Евгений Тиунов ушел с поста после того, как стал фигурантом уголовного дела, сказал осведомленный источник URA.RU.
О претензиях силовиков к Тиунову стало известно вечером 11 апреля. Уже на следующий день он появился на работе, говорили URA.RU в службе автопарковок. Как оказалось позже, против Тиунова возбудили дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).
Летом дело поступило в Ленинский районный суд. Однако рассмотрение закончилось на стадии предварительного слушания. Производство по делу было прекращено, ему назначили меру уголовно-правового характера — судебный штраф. «[Тиунов] во время судебного разбирательства вину признал. Ему назначили штраф в размере 35 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу, прокуратура обжаловала решение суда», — заявили URA.RU в инстанции.
Согласно данным из открытых источников, Ярулина возглавила МБУ с конца сентября. Ранее занималась предпринимательской деятельностью.
URA.RU отправило запросы в МБУ «Городская служба автопарковок» и мэрию Екатеринбурга. Ответы будут опубликованы, как только поступят.
Обновлено в 12:05:
Корреспондент направил запрос в мэрию. Ответ ожидается.
