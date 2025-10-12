12 октября 2025

В Екатеринбурге сменился главный по парковкам после уголовного дела

Марина Ярулина возглавила «Городскую службу автопарковок» в Екатеринбурге
Исполняющей обязанности директора МБУ «Городская служба автопарковок» в Екатеринбурге стала Марина Ярулина (сведения подтверждаются данными с официального портала Екатеринбурга). Прошлый руководитель Евгений Тиунов ушел с поста после того, как стал фигурантом уголовного дела, сказал осведомленный источник URA.RU.

О претензиях силовиков к Тиунову стало известно вечером 11 апреля. Уже на следующий день он появился на работе, говорили URA.RU в службе автопарковок. Как оказалось позже, против Тиунова возбудили дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).

Летом дело поступило в Ленинский районный суд. Однако рассмотрение закончилось на стадии предварительного слушания. Производство по делу было прекращено, ему назначили меру уголовно-правового характера — судебный штраф. «[Тиунов] во время судебного разбирательства вину признал. Ему назначили штраф в размере 35 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу, прокуратура обжаловала решение суда», — заявили URA.RU в инстанции.

Согласно данным из открытых источников, Ярулина возглавила МБУ с конца сентября. Ранее занималась предпринимательской деятельностью.

URA.RU отправило запросы в МБУ «Городская служба автопарковок» и мэрию Екатеринбурга. Ответы будут опубликованы, как только поступят.

Корреспондент направил запрос в мэрию. Ответ ожидается.

