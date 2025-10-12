12 октября 2025

В центре Екатеринбурга встало движение трамваев. Карта

Затор образовался на проспекте Ленина (архивное фото)
Затор образовался на проспекте Ленина (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге утром 13 октября на проспекте Ленина встало движение трамваев в сторону Уральского федерального университета. Бесхозный предмет нашли в одном из составов, рассказал URA.RU читатель.

«Очень много составов внезапно встали по дороге к УрФУ. Говорят, в одном из трамваев нашли бесхозную сумку. Пассажиров высадили и вызвали полицейских», — сказал собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую полицию. Ответ будет опубликован, как только появится.

Фото:

