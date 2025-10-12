12 октября 2025

Уральские спортсмены помогли РФ одержать победу в международном турнире

Турнир прошел в столице Чувашии
Турнир прошел в столице Чувашии Фото:

Уральские спортсмены из Академии единоборств РМК помогли сборной России завоевать первое место на одном из крупнейших международных соревнований года. Подробнее об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.

IX Кубок мира по кикбоксингу WPKA прошел в столице Чувашии. Там участвовали более тысячи спортсменов из десяти стран мира (Азербайджан, Афганистан, Греция, Ливан, Киргизия, Казахстан, Австралия, Узбекистан). Несколько дней они соревновались в шести разделах: К1, лоу-кик, фулл-контакт, лайт-контакт, поинтфайтинг и сольные композиции.

В медальном зачете РФ заняла первое место, на втором — Иран, а на третьем — Беларусь. От Академии единоборств РМК участвовали Любовь Турунцева и Софья Коржавина. Первая завоевала серебро в разделе К-1, а вторая — принесла бронзу в разделе лоу-кик.

