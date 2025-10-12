12 октября 2025

Бульдозер раздавил геолога на раскопках в Свердловской области

Пострадавший скончался на месте
В Невьянске (Свердловская область) машинист бульдозера случайно переехал 63-летнего геолога, когда перемещал груз. Пострадавший скончался на месте, возбуждено уголовное дело, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

«Обвиняемый, работая машинистом бульдозера в артели старателей „Нейва“, 28 июля 2025 года при выполнении работ на гидравлике „Горельская“ ГКУ Свердловской области „Невьянское лесничество“ в нарушение правил безопасности при проведении горных работ не убедился в безопасности своего маневра. При перемещении горной породы обвиняемый допустил наезд бульдозером на геолога», — пояснили там.

Мужчину обвинили по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Уголовное дело передали в Невьянский горсуд.

