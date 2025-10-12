12 октября 2025

Центр Екатеринбурга затянуло черным дымом. Фото, видео

В Екатеринбурге днем 13 октября густой черный дым поднялся в районе театра Музкомедии (проспект Ленина, 47). Запах гари разошелся по центральным кварталам города, рассказал корреспондент URA.RU.

Дым поднялся от пожара, очагом которого стал мусорный бак возле театра. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Огонь оперативно потушили прибывшие сотрудники МЧС.

По словам охранника, кто-то бросил непотушенный бычок, что и привело к возгоранию. Пострадавших в результате инцидента нет.

