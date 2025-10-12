Бывший помощник свердловского губернатора ушла работать в «Магнит»

Бывший руководитель департамента информационно политики (ДИП) Свердловской области, экс-советник бывшего губернатора Евгения Куйвашева — Юлия Хусаинова — перешла на работу в сеть магазинов «Магнит». 13 октября — ее первый рабочий день в новой должности, призналась URA.RU Хусаинова.
Она стала руководителем по внешним коммуникациям и связям с государственной властью. «С сегодняшнего дня [приступила к работе]. Давайте я сначала вникну, получу задачи, план и далее буду уже больше понимать [чем именно буду заниматься]. Конечно же, основное, — это коммуникация», — объяснила Хусаинова.
В сферу ее деятельности войдет Большой Урал — УрФО, Оренбург, Пермь и Уфа. Помощником Куйвашева Хусаинова была с 2018 по 2020 год. Она занималась планированием графика губернатора, организацией его командировок, вела его страницу в Instagram (принадлежит компании Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена на территории страны). После чего пять лет — после ухода с должности руководителя Юлии Прытковой — возглавляла ДИП. В начале апреля 2025 года стало известно, что губернатор Денис Паслер предложил Хусаиновой подать в отставку. Вскоре она написала заявление об увольнении.
