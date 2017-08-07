18:16 07 августа 2017 0

Отпустить цены на ОСАГО — значит, включить зеленый свет мошенникам, говорят эксперты Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В понедельник, 7 августа, стало известно, что Минфин разработал идею либерализации системы ОСАГО. Согласно ей, страховщикам дадут право самим устанавливать тариф — пока лишь в сторону понижения. Рассчитывается, что в дальнейшем они смогут и увеличивать тарифы. Как посчитали в правительстве, либерализация рынка «автогражданки» должна привести к отказу государства от тарифного регулирования.

На деле инициатива Минфина может еще больше ударить по законопослушным водителям, а также привести к всплеску мошенничества. Почему идея грозит возвратом в 90-е годы, когда после ДТП бросали ключи на капот, кто будет компенсировать возрастающие убытки страховщиков и правда ли, что рынок заполонят поддельные полисы — в материале «URA.RU».

Новый проект Минфина дает страховщикам право самостоятельно устанавливать ставку тарифа внутри базовых значений, которые утверждает Центральный банк. При этом, вынося решение по тарифу, страховщик будет учитывать характеристики автомобиля, конкретные цели его использования и вид собственника. В частности, водителям предложены три варианта наполнения полисов с лимитами выплат до двух миллионов рублей и возможность заключать договор более чем на год.

К инициативе Минфина много вопросов как со стороны страховщиков, так и со стороны водителей Фото: Илья Московец © URA.RU

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) уже подвергли критике новые поправки. «В них содержится несколько положений, которые нам представляются несвоевременными», — пояснил «URA.RU» исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев. Он говорит о повышении лимитов выплат — по его мнению, это может привести к введению страховщиками повышающих коэффициентов и значительному удорожанию ОСАГО. Если же страховые компании будут демпинговать, это, в свою очередь, рискует обернуться еще большими убытками.

С Уфимцевым солидарен президент Ассоциации по защите прав автострахователей Максим Ханжин, который утверждает, что в некоторых регионах убытки страховщиков по ОСАГО «переваливают за 200 процентов».

«Отпустить цены в свободное плавание, дать страховым компаниям возможность повышать тарифы сейчас, в преддверии выборов, никто не решится: это опасно из-за риска социальных протестов. Если же цены понижать, то отрасль еще больше обрушится — многие страховщики уже ушли с рынка „автогражданки“. Во многих регионах до сих пор практически невозможно приобрести полис ОСАГО», — пояснил «URA.RU» Ханжин.

Инициатива Минфина рискует стать катализатором всплеска мошенничества в этой отрасли. Источник «URA.RU» в ГИБДД России подтверждает: в последнее время по всей стране увеличилось число поддельных полисов ОСАГО. «Страховка стала дорогой, в итоге торговля полисами превратилась в целый бизнес. Очень часто бывает так: инспектор останавливает для проверки старые «Жигули» стоимостью 5-10 тысяч рублей, а у него полис, якобы приобретенный за 13 тысяч рублей. На деле выясняется, что полис куплен на черном рынке за тысячу рублей, он недействительный.

Если сейчас вздернуть цены еще выше, то страну с головой накроют подделки», — рассказал собеседник агентства.

Опасность кроется в том, что в случае, если обладатель липового документа станет виновником ДТП, пострадавшего ожидают большие проблемы, объясняет «URA.RU» эксперт страхового рынка Алексей Кондрашенко. «Пострадавшему для компенсации ущерба придется обращаться в суд с иском против собственника автомобиля, который в него врезался. Однако отсудить что-то в реальности удается далеко не всегда», — пояснил собеседник «URA.RU».

Он предполагает, что обнародованный проект Минфина рискует ввергнуть рынок в 90-е годы, когда для получения компенсации в дело вступали далеко не правовые механизмы. При этом идею министерства он посчитал «попыткой нормализовать работу в данном секторе». «Но если сейчас опустить цены на ОСАГО, то полисы окончательно исчезнут из свободного доступа», — уверен Кондрашенко.

Глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев в разговоре с «URA.RU» подтверждает, что к этому эксперименту необходимо подходить максимально осторожно: «Существует риск, что страховщики могут оставить только премиум-полисы и отказаться от экономвариантов. Именно поэтому государство пока запрещает повышать цены. Отпускать цены, конечно, ни в коем случае нельзя».

По словам Канаева, страховщики в спорах часто ссылаются на европейскую практику и тарифы. «Но они никогда не говорят о выплатах: ведь получить их у нас быстро и без нервов, в отличие от той же Европы, практически невозможно», — отметил глава ФАР.