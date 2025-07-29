Пешеходный бульвар у Кафедрального собора в Челябинске станет «Аллеей Героев» в память о бойцах, принимавших участие в специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
«Благоустройство южной стороны проспекта Победы на участке от Салавата Юлаева до Чичерина в Челябинске завершат до конца августа. Эта территория станет „Аллеей Героев“ в память о челябинцах, принимавших участие в специальной военной операции», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале.
В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» на объекте сделают широкие тротуары, проезды асфальтируют. В планах — устройство шести лестниц. На газонах посеют траву и высадят шаровидные ивы.
Работы проводятся в графике, работы завершатся до конца августа, подчеркнул глава города Алексей Лошкин. «Я дал поручение проработать вопрос установки освещения и не оставлять его на следующий год. Чтобы жители могли полноценно пользоваться обновленной территорией и в темное время суток», — подчеркнул Лошкин.
В Челябинске ранее на северо-западе на пересечении улиц Чичерина и проспекта Победы за ТРК «Космос» снесли продуктовый рынок. Работы проводились в рамках благоустройства новой прогулочной зоны. Что происходит на объекте — в репортаже на URA.RU.
Прогулочная зона расположена около собора Рождества Христова. Возле самого сбора вскоре установят скульптурную композицию «Собор Архистратига Михаила». Скульптура состоит из семи архангелов, стоящих на пьедестале и образующих кольцо.
Кафедральный собор в Челябинске закрыли в 1931 году. Решение о строительстве нового собора приняли в начале 2000-х. Важную роль в восстановлении храма сыграла «Русская медная компания». Работы велись под контролем основателя РМК Игоря Алтушкина.
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