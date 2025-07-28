Челябинский рыбак пошел в суд после протокола за одну щуку

Челябинскому рыбаку выписали протокол за нарушение правил добычи водных ресурсов, когда он выловил одну щуку на озере Кысыкуль (рядом с Миассом). Мужчина намерен оспорить постановление в суде.
«Жду повестку в суд для рассмотрения протокола, который мне выписали за выловленную щуку на озере Кысыкуль. Надеюсь, что отменят, это незаконно — запрещать ловить рыбу», — рассказал челябинец URA.RU.
Мужчина уточнил, что 26 июля рыбачил на лодке с отцом, когда к нему подплыли охранники компании «Русская стратегия» с участковым. Они заявили, что зарыбляют это озеро, поэтому рыбачить на нем нельзя. Участковый выписал протокол по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ за вылов одной рыбки, при этом к рыбакам на берегу не подходил.
«По договору эта компания действительно зарыбляет данное озеро, но возникает очень много вопросов. Режим пользования указан совместный, поэтому рыбачить там можно. Название озера написано другое, „Кысыколь“. В документе указано, что озеро зарыбляют толстолобиком, карпом и щукой, но щука — хищник и будет уничтожать молодь других рыб, поэтому такое зарыбление бессмысленно. И почему с лодки нельзя, а с берега можно?» — спрашивает рыбак.
По мнению челябинца, сотрудники компании специально выгоняют рыбаков, чтобы те не возвращались на это озеро. Как пояснил URA.RU председатель регионального рыбацкого комитета Михаил Акатьев, привлечение к ответственности рыбака незаконно.
«Эти вопросы лежат в юридической плоскости, необходимо обязательно отстаивать свое право на рыбалку на этих водоемах с привлечением органов прокуратуры. Мы готовы помочь нашим рыбакам в суде», — отметил Акатьев.
Он добавил, что этим летом на челябинских озерах начали очень часто фиксировать подобные нарушения прав рыбаков. По данным Акатьева, в других регионах любители рыбалки дошли до Верховного суда, где им разрешили заниматься любимым делом, и необходимо распространять эту практику и на Челябинскую область.
«Наши озера — жемчужины региона, рыбалка на них разрешена и нужно отстаивать свои интересы. Как такового, процесса зарыбления челябинских озер не проводится, арендаторы просто вычарпывают биоресурсы и гоняют рыбаков», — добавил Акатьев.
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