Челябинский садовод на шоу Малахова раскрыл, как сажать картофель без вскопки поля

Блогер и садовод из Магнитогорска Челябинской области Стас Яременко показал на шоу Андрея Малахова, как садить картофель без вскопки земли. На канале «Россия 1» мужчина признался, что посадив полведра, он выкопал пять ящиков крупных корнеплодов.
«Этот метод называется „Лазанья“, потому что все выкладывается слоями. В том году у меня четыре на четыре было поле, и я посадил буквально полведра картошки. Я выкопал пять ящиков крупной картошки. Это не вранье, все по-честному», — заявил Яременко в эфире.
По его словам, метод «Лазанья» не требует перекопки участка. Достаточно на заросшее травой поле выложить картон в два-три слоя внахлест. Сверху разместить картофелины так же, как при обычной посадке. После их необходимо засыпать компостом. Если компоста достаточно, можно покрыть им всю площадь. Если его мало, следует добавлять по одной лопате на каждый клубень. При этом толщина слоя должна быть не менее 20 сантиметров.
Далее участок следует пролить водой, желательно с биологическими добавками — триходермой или сенной палочкой. Последний слой — свежескошенная трава. Если ее нет, подойдет и обычное сено. Когда картофель даст ростки, вместо традиционного окучивания требуется снова укрыть грядку сеном или травой, чтобы клубни не подвергались солнечному воздействию и не зеленели.
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