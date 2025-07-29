Челябинская жена погибшего на СВО доказала, что имеет право на выплаты

В Челябинской области жена погибшего участника специальной военной операции (СВО) из Карталов доказала, что имеет право на положенные выплаты. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
«После вмешательства прокуратуры восстановлены права членов семьи погибшего участника СВО. На личный прием к прокурору Челябинской области Игорю Донгаузеру обратилась 49-летняя жительница города Карталы по вопросу установления факта смерти отца супруга», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канал.
Супруг женщины был мобилизован и погиб в зоне СВО. Отец супруга умер в 2000 году, при этом подтверждающие документы отсутствовали. Но эти сведения были необходимы для получения страховой суммы и единовременного пособия, которые положены супруге и дочери в связи с гибелью мужа в зоне СВО. По поручению прокурора Челябинской области в суд предъявлено исковое заявление с требованием удовлетворить право вдовы и ребенка на получение выплат.
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