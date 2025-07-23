Челябинцев в выходные ждет вечеринка на крыше, йога и показ немого кино. Афиша

23 июля 2025 в 20:45 Размер текста - 17 +

Челябинцев приглашают отдохнуть на крыше Фото: Размик Закарян © URA.RU В Челябинске и области в ближайшие выходные, 26 и 27 июля, горожан ждут музыкальные вечера, стендап-выступления и кулинарные мастер-классы. Любителей активного отдыха приглашают на фестиваль йоги в живописных окрестностях Кыштыма, а ценителей киноискусства — на кинопоказ с живой музыкой. Тем, кто предпочитает шумные вечеринки, понравится отдых на крыше с видом на город. О самых интересных событиях предстоящих выходных — в материале URA.RU. Вечеринки (18+) На крыше паба Horse Head 26 июля с 18:00 до 23:00 состоится тусовка KOSMO PEOPLE с видами на город и выступлениями диджеев RIFOVNA, MAYARI, ENCHI и других. Вечеринка в зале продолжится до двух ночи. Стоимость входа — 1700 рублей. Всех именинников месяца будет ждать праздничный торт Фото: Илья Московец © URA.RU Ресторан «Максимилианс» 26 июля в 19:00 приглашает на День именинника. В программе шоу-программа и праздничный торт. Музыкальный сбор составляет 350 рублей с человека. Йога и релакс (18+) На горнолыжном курорте «Егоза» (Кыштым) 26 июля в 15:00 пройдет фестиваль практики и природы Yogoza. Гостей ждут медитации, чайные церемонии, занятия йогой разных направлений, танцевальные практики и тематические мастер-классы. Уровень физической подготовки не имеет значения — программа рассчитана на всех желающих. Стоимость участия -1800 рублей. Стендапы: в клубе на Ленина (18+) В Челябинске выступают участники стендап-шоу на ТНТ Фото: Размик Закарян © URA.RU 26 июля в 21:00 состоится сольный концерт Влада Коробейникова — интеллигентного комика, суперфиналиста проекта «Битва за время» и победителя шоу на ТНТ. Цена билетов — от 600 рублей. 27 июля в 20:00 на сцену стендап-клуба выйдет хабаровский комик Евгений Хоньяков с новым шоу. Стоимость посещения — от 800 рублей. Мастер-классы (18+) В кулинарном пространстве «Рататуй» 27 июля в 14:00 устроят мастер-класс по европейской кухне. В меню: салат с баклажанами, грибное ризотто с индейкой и клубничный торт. Стоимость — 2990 рублей. В 19:00 того же дня в кулинарной студии Parmesun состоится гастрономическая встреча, где научат готовить салат с киноа, куриный стейк с соусом голандес и десерт из груши с сыром дорблю. Цена — 2350 рублей. Киноискусство 26 июля в 16:00 в киноцентре Оболенского состоится бесплатный показ новой мелодрамы «Мужчина и женщина» режиссера Владимира Котта. Фильм расскажет несколько пронзительных историй о любви и расставаниях. 27 июля в 17:00 в киноцентре можно будет бесплатно посмотреть психоделический триллер «Экстаз» о безумной вечеринке выпускников. (18+) Ретро-кинопоказ пройдет в кинотеатре «Знамя» Фото: Александр Мамаев © URA.RU Вечером в 19:00 в кинотеатре «Знамя» пройдет уникальный ретро-показ немого фильма «Несвятая троица» с живым музыкальным сопровождением пианиста. Стоимость билета — 500 рублей. (16+) В Саду Победы 27 июля в 19:00 проведут показ советской комедии «Самая обаятельная и привлекательная». Вход свободный. (18+) Музыкальные встречи 27 июля с 9:00 в арт-оранжерее «ЛюбаПетя» на улице Лесопарковой пройдет винил-базар. Мероприятие для коллекционеров и любителей музыки, где можно купить, продать или обменять виниловые пластинки и CD. Вход свободный. (18+) На площади у Торгового центра 26 июля в 17:00 стартует Всероссийский певческий фестиваль «Русское поле», где выступят более 300 исполнителей из разных регионов России. Ведущим мероприятия станет Валдис Пельш. Подробнее о программе — в материале URA.RU. (6+) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске и области в ближайшие выходные, 26 и 27 июля, горожан ждут музыкальные вечера, стендап-выступления и кулинарные мастер-классы. Любителей активного отдыха приглашают на фестиваль йоги в живописных окрестностях Кыштыма, а ценителей киноискусства — на кинопоказ с живой музыкой. Тем, кто предпочитает шумные вечеринки, понравится отдых на крыше с видом на город. О самых интересных событиях предстоящих выходных — в материале URA.RU. На крыше паба Horse Head 26 июля с 18:00 до 23:00 состоится тусовка KOSMO PEOPLE с видами на город и выступлениями диджеев RIFOVNA, MAYARI, ENCHI и других. Вечеринка в зале продолжится до двух ночи. Стоимость входа — 1700 рублей. Ресторан «Максимилианс» 26 июля в 19:00 приглашает на День именинника. В программе шоу-программа и праздничный торт. Музыкальный сбор составляет 350 рублей с человека. На горнолыжном курорте «Егоза» (Кыштым) 26 июля в 15:00 пройдет фестиваль практики и природы Yogoza. Гостей ждут медитации, чайные церемонии, занятия йогой разных направлений, танцевальные практики и тематические мастер-классы. Уровень физической подготовки не имеет значения — программа рассчитана на всех желающих. Стоимость участия -1800 рублей. 26 июля в 21:00 состоится сольный концерт Влада Коробейникова — интеллигентного комика, суперфиналиста проекта «Битва за время» и победителя шоу на ТНТ. Цена билетов — от 600 рублей. 27 июля в 20:00 на сцену стендап-клуба выйдет хабаровский комик Евгений Хоньяков с новым шоу. Стоимость посещения — от 800 рублей. В кулинарном пространстве «Рататуй» 27 июля в 14:00 устроят мастер-класс по европейской кухне. В меню: салат с баклажанами, грибное ризотто с индейкой и клубничный торт. Стоимость — 2990 рублей. В 19:00 того же дня в кулинарной студии Parmesun состоится гастрономическая встреча, где научат готовить салат с киноа, куриный стейк с соусом голандес и десерт из груши с сыром дорблю. Цена — 2350 рублей. 26 июля в 16:00 в киноцентре Оболенского состоится бесплатный показ новой мелодрамы «Мужчина и женщина» режиссера Владимира Котта. Фильм расскажет несколько пронзительных историй о любви и расставаниях. 27 июля в 17:00 в киноцентре можно будет бесплатно посмотреть психоделический триллер «Экстаз» о безумной вечеринке выпускников. (18+) Вечером в 19:00 в кинотеатре «Знамя» пройдет уникальный ретро-показ немого фильма «Несвятая троица» с живым музыкальным сопровождением пианиста. Стоимость билета — 500 рублей. (16+) В Саду Победы 27 июля в 19:00 проведут показ советской комедии «Самая обаятельная и привлекательная». Вход свободный. (18+) 27 июля с 9:00 в арт-оранжерее «ЛюбаПетя» на улице Лесопарковой пройдет винил-базар. Мероприятие для коллекционеров и любителей музыки, где можно купить, продать или обменять виниловые пластинки и CD. Вход свободный. (18+) На площади у Торгового центра 26 июля в 17:00 стартует Всероссийский певческий фестиваль «Русское поле», где выступят более 300 исполнителей из разных регионов России. Ведущим мероприятия станет Валдис Пельш. Подробнее о программе — в материале URA.RU. (6+)