Гастрономия, театры под открытым небом и рок: чем заняться в Челябинской области в августе

В Челябинске на август запланированы семь фестивалей и летний «Новый год»

28 июля 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

В августе челябинцев ждет рок-фестиваль, гастрофестиваль и «Новый год» Фото: Создано в Midjourney © URA.RU В последний месяц лета в Челябинской области пройдут уличные спектакли, гастрономический фестиваль, вечеринки и концерты. Театры без сцены, пироги на закате, авангард среди скверов и Новый год в августе — все это ждет жителей и гостей региона в ближайшие недели. URA.RU подготовило афишу главных событий августа. «Театры без крыш»: уличный фестиваль на Кировке 8 и 9 августа Челябинск превратится в сцену под открытым небом. На пешеходной улице Кирова пройдет фестиваль уличного искусства «Театры без крыш». В 16:00 8 августа от Арт-сквера стартует театральное шествие артистов — оно даст старт программе. Гостей первого дня ждет шоу барабанщиков «Нойз» и премьера спектакля «Сказка о потерянном времени», подготовленного челябинским коллективом «Театральное пространство Свободы». На следующий день, 9 августа, фестиваль продолжится выступлением самарского коллектива «Пластилиновый дождь», который представит этнический спектакль «Заповедная». В постановке задействованы гигантские механические куклы. Кроме того, зрителей ждут уличные перформансы, акробатика и элементы клоунады. Все мероприятия фестиваля бесплатны. Фестиваль «Крынка»: старинные рецепты на фоне степи В заповеднике «Аркаим» пройдет фестиваль исторических рецептов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU 9 августа в заповеднике «Аркаим» состоится гастрономический фестиваль «Крынка». Его посвятят традиционной кухне народов, проживающих на территории области. Казахи, башкиры, нагайбаки и русские представят блюда, приготовленные по старинным рецептам. Гости смогут наблюдать за процессом приготовления, узнать о кулинарных традициях, а также услышать обрядовые песни. Завершит фестиваль вечерний концерт под открытым небом. «Южный рубеж»: реконструкции и фолк-группы Фестиваль «Южный рубеж» пройдет 16 августа в Троицке. Его программа сочетает элементы исторической реконструкции и этнической музыки. С 12:00 на площадках фестиваля начнутся выступления фолк-групп: «Переплут» из Томска, «Портреты Фа Диез» из Ханты-Мансийска и McNab из Тобольска. Участники смогут наблюдать за воссозданием исторических событий разных эпох, поучаствовать в мастер-классах и интерактивных программах. Все мероприятия фестиваля открыты для свободного посещения. Яблочный Спас в Плодушке: пироги, ярмарка и закат Фестиваль «Яблочный спас» пройдет в монастырской заимке Плодушка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU 19 августа в монастырской заимке Плодушка состоится фестиваль традиционной русской культуры «Яблочный Спас». В центре программы — дегустация яблочных пирогов и других блюд, приготовленных по народным рецептам. На территории фестиваля будет работать ярмарка, где местные мастера представят изделия ручной работы. Завершит день обряд встречи заката — старинный ритуал, провожающий лето. Участие бесплатное. #Неискусственно: день русского авангарда Фестиваль современного искусства «#Неискусственно» пройдет 23 августа в Арт-сквере Челябинска. Он будет посвящен русскому авангарду. С 12:00 до 23:00 гости смогут посетить перформансы, лекции, мастер-классы и пленэры. Программа познакомит с творчеством выдающихся представителей авангардного направления в искусстве. Вход на фестиваль свободный. Zerberfest: рок-фестиваль в клубе Ozz Рок-фестиваль в Челябинске пройдет 29 августа Фото: Илья Московец © URA.RU 29 августа в клубе Ozz состоится 46-й этап рок-фестиваля Zerberfest. На сцену выйдут как челябинские группы — «Моя фобия», Modern Death, VooDoo и «Фантом Удачи», так и музыканты из Уфы — Zerber и Incident. Начало концерта — в 19:00. Стоимость билетов — от 300 рублей. «Голос поколений»: фестиваль с арт-интервенцией 30 августа креативное пространство Svoboda2 примет молодежный фестиваль «Голос поколений». С 12:00 его территория будет разделена на пять тематических зон: творчество, спорт, ЗОЖ, активный отдых и образование. В течение дня пройдут мастер-классы, паблик-токи и танцевальные активности. Ключевым событием станет преображение пространства уличными художниками. Вход свободный. Пенные вечеринки, Новый год в августе и танцы у печи 1 августа термальный комплекс VODA отметит пятилетие тематической вечеринкой. Гостей ждет программа с DJ-сетами, пенным шоу, кулинарными мастер-классами, анимацией и фотосъемкой. Участие возможно при наличии входного билета в термы: от 1200 до 3200 рублей. 2 августа «Галактика развлечений» проведет вечеринку «Перезапуск Нового года». Начало в 19:00. Посетителям предлагают надеть маски и мишуру, чтобы символически встретить Новый год с шампанским и поздравлениями. Билеты — от 2500 до 3500 рублей. Фольклорная вечеринка пройдет в усадьбе Рябининых Фото: Алина Яковлева © URA.RU В этот же день, 2 августа, в ТЦ «Белый рынок» пройдет фестиваль «БеллоЧелло». С 12:00 до 23:00 на площадке будут работать концертная сцена, стендап-шоу, танцевальные батлы и фотозоны. Среди участников — группа Fonetica, стендап-комик Надя Джабраилова и DJ Макс Сидоров. Ведущим мероприятия станет Виталий Ботов. Вход свободный. В усадьбе Рябининых 2 августа состоится фольклорная вечеринка. Гостей ждут аутентичные песни уральской деревни XIX века, бытовые танцы под живую музыку и стритфуд, приготовленный в русской печи. Музыка: от Самойлова до Эйнауди Экс-фронтмен группы «Агата Кристи» выступит в Челябинске Фото: Илья Московец © URA.RU 6 августа в Челябинске выступит артист Глеб Самойлов. Концерт приурочен к его дню рождения. В программе — хиты «Ковер-вертолет», «Как на войне», «Сказочная тайга», «Опиум» и менее известные треки. Билеты — от 2500 до 5000 рублей. 10 августа на сцене Театра оперы и балета имени Глинки прозвучит программа «Свет Валаама» в исполнении хора Валаамского монастыря. В нее вошли песни, романсы и духовная музыка. Стоимость билетов — от 1000 до 2800 рублей. 16 августа CAGMO Cinema Orchestra исполнит саундтреки Людовико Эйнауди из фильмов «1+1», «Отец», «Земля кочевников», «Это — Англия», «Под покровом ночи» и др., а также треки из нового альбома The Summer Portraits. Цена билетов — 2800—5300 рублей. 15 августа в клубе Ozz выступит группа «Билборды». Живое звучание альтернативного рока обойдется в 1100—2000 рублей. 27 августа в клубе Ozz состоится летний анплагд-концерт группы Neverlove. Стоимость — от 1500 до 9900 рублей. Гастроужины и чайные церемонии Челябинцев ждет азиатский гастроужин и чайная церемония Фото: Анна Майорова © URA.RU 21 августа ресторан «Камчатка» совместно с рестораном Gong проведет гастроужин из шести курсов с коктейльным сопровождением. Среди блюд — креветки с кедровым молоком, момо с угрем, локальная рыба с ананасовой сальсой и утка по-пекински. Стоимость — 4500 рублей, алкогольная пара — дополнительно тысяча рублей. Котокафе 3 августа проведет чайную церемонию с дегустацией трех сортов чая. Продолжительность — 1,5—2 часа. Участие — 750 рублей. Мастер-классы: арт-коллажи, роспись, иллюстрация В течение августа в Челябинске пройдут десятки творческих мастер-классов: от рисования вином и углем в «АртЛаб» (11 и 25 августа, 1000 рублей) до создания арт-коллажей в музее изобразительных искусств (12 и 28 августа, 800 рублей). Также музей проведет мастер-классы по витражной росписи (6, 10, 16, 21, 24 августа, 1000 рублей) и диджитал-иллюстрации (8 и 29 августа, 1000 рублей). Кроме того, 2 августа в публичной библиотеке пройдет мастер-класс по созданию миниатюрной книжки, а 9 августа — семейной карты желаний. Участие в этих занятиях бесплатное, необходима предварительная запись. 16 августа в музее изобразительных искусств можно будет расписать экологичную хлопковую сумку, вдохновившись живописью (стоимость — 1200 рублей), а 20 августа пространство «Рататуй» проведет кулинарный мастер-класс «Гурман» с ризотто и десертом (2990 рублей). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В последний месяц лета в Челябинской области пройдут уличные спектакли, гастрономический фестиваль, вечеринки и концерты. Театры без сцены, пироги на закате, авангард среди скверов и Новый год в августе — все это ждет жителей и гостей региона в ближайшие недели. URA.RU подготовило афишу главных событий августа. 8 и 9 августа Челябинск превратится в сцену под открытым небом. На пешеходной улице Кирова пройдет фестиваль уличного искусства «Театры без крыш». В 16:00 8 августа от Арт-сквера стартует театральное шествие артистов — оно даст старт программе. Гостей первого дня ждет шоу барабанщиков «Нойз» и премьера спектакля «Сказка о потерянном времени», подготовленного челябинским коллективом «Театральное пространство Свободы». На следующий день, 9 августа, фестиваль продолжится выступлением самарского коллектива «Пластилиновый дождь», который представит этнический спектакль «Заповедная». В постановке задействованы гигантские механические куклы. Кроме того, зрителей ждут уличные перформансы, акробатика и элементы клоунады. Все мероприятия фестиваля бесплатны. 9 августа в заповеднике «Аркаим» состоится гастрономический фестиваль «Крынка». Его посвятят традиционной кухне народов, проживающих на территории области. Казахи, башкиры, нагайбаки и русские представят блюда, приготовленные по старинным рецептам. Гости смогут наблюдать за процессом приготовления, узнать о кулинарных традициях, а также услышать обрядовые песни. Завершит фестиваль вечерний концерт под открытым небом. Фестиваль «Южный рубеж» пройдет 16 августа в Троицке. Его программа сочетает элементы исторической реконструкции и этнической музыки. С 12:00 на площадках фестиваля начнутся выступления фолк-групп: «Переплут» из Томска, «Портреты Фа Диез» из Ханты-Мансийска и McNab из Тобольска. Участники смогут наблюдать за воссозданием исторических событий разных эпох, поучаствовать в мастер-классах и интерактивных программах. Все мероприятия фестиваля открыты для свободного посещения. 19 августа в монастырской заимке Плодушка состоится фестиваль традиционной русской культуры «Яблочный Спас». В центре программы — дегустация яблочных пирогов и других блюд, приготовленных по народным рецептам. На территории фестиваля будет работать ярмарка, где местные мастера представят изделия ручной работы. Завершит день обряд встречи заката — старинный ритуал, провожающий лето. Участие бесплатное. Фестиваль современного искусства «#Неискусственно» пройдет 23 августа в Арт-сквере Челябинска. Он будет посвящен русскому авангарду. С 12:00 до 23:00 гости смогут посетить перформансы, лекции, мастер-классы и пленэры. Программа познакомит с творчеством выдающихся представителей авангардного направления в искусстве. Вход на фестиваль свободный. 29 августа в клубе Ozz состоится 46-й этап рок-фестиваля Zerberfest. На сцену выйдут как челябинские группы — «Моя фобия», Modern Death, VooDoo и «Фантом Удачи», так и музыканты из Уфы — Zerber и Incident. Начало концерта — в 19:00. Стоимость билетов — от 300 рублей. 30 августа креативное пространство Svoboda2 примет молодежный фестиваль «Голос поколений». С 12:00 его территория будет разделена на пять тематических зон: творчество, спорт, ЗОЖ, активный отдых и образование. В течение дня пройдут мастер-классы, паблик-токи и танцевальные активности. Ключевым событием станет преображение пространства уличными художниками. Вход свободный. 1 августа термальный комплекс VODA отметит пятилетие тематической вечеринкой. Гостей ждет программа с DJ-сетами, пенным шоу, кулинарными мастер-классами, анимацией и фотосъемкой. Участие возможно при наличии входного билета в термы: от 1200 до 3200 рублей. 2 августа «Галактика развлечений» проведет вечеринку «Перезапуск Нового года». Начало в 19:00. Посетителям предлагают надеть маски и мишуру, чтобы символически встретить Новый год с шампанским и поздравлениями. Билеты — от 2500 до 3500 рублей. В этот же день, 2 августа, в ТЦ «Белый рынок» пройдет фестиваль «БеллоЧелло». С 12:00 до 23:00 на площадке будут работать концертная сцена, стендап-шоу, танцевальные батлы и фотозоны. Среди участников — группа Fonetica, стендап-комик Надя Джабраилова и DJ Макс Сидоров. Ведущим мероприятия станет Виталий Ботов. Вход свободный. В усадьбе Рябининых 2 августа состоится фольклорная вечеринка. Гостей ждут аутентичные песни уральской деревни XIX века, бытовые танцы под живую музыку и стритфуд, приготовленный в русской печи. 6 августа в Челябинске выступит артист Глеб Самойлов. Концерт приурочен к его дню рождения. В программе — хиты «Ковер-вертолет», «Как на войне», «Сказочная тайга», «Опиум» и менее известные треки. Билеты — от 2500 до 5000 рублей. 10 августа на сцене Театра оперы и балета имени Глинки прозвучит программа «Свет Валаама» в исполнении хора Валаамского монастыря. В нее вошли песни, романсы и духовная музыка. Стоимость билетов — от 1000 до 2800 рублей. 16 августа CAGMO Cinema Orchestra исполнит саундтреки Людовико Эйнауди из фильмов «1+1», «Отец», «Земля кочевников», «Это — Англия», «Под покровом ночи» и др., а также треки из нового альбома The Summer Portraits. Цена билетов — 2800—5300 рублей. 15 августа в клубе Ozz выступит группа «Билборды». Живое звучание альтернативного рока обойдется в 1100—2000 рублей. 27 августа в клубе Ozz состоится летний анплагд-концерт группы Neverlove. Стоимость — от 1500 до 9900 рублей. 21 августа ресторан «Камчатка» совместно с рестораном Gong проведет гастроужин из шести курсов с коктейльным сопровождением. Среди блюд — креветки с кедровым молоком, момо с угрем, локальная рыба с ананасовой сальсой и утка по-пекински. Стоимость — 4500 рублей, алкогольная пара — дополнительно тысяча рублей. Котокафе 3 августа проведет чайную церемонию с дегустацией трех сортов чая. Продолжительность — 1,5—2 часа. Участие — 750 рублей. В течение августа в Челябинске пройдут десятки творческих мастер-классов: от рисования вином и углем в «АртЛаб» (11 и 25 августа, 1000 рублей) до создания арт-коллажей в музее изобразительных искусств (12 и 28 августа, 800 рублей). Также музей проведет мастер-классы по витражной росписи (6, 10, 16, 21, 24 августа, 1000 рублей) и диджитал-иллюстрации (8 и 29 августа, 1000 рублей). Кроме того, 2 августа в публичной библиотеке пройдет мастер-класс по созданию миниатюрной книжки, а 9 августа — семейной карты желаний. Участие в этих занятиях бесплатное, необходима предварительная запись. 16 августа в музее изобразительных искусств можно будет расписать экологичную хлопковую сумку, вдохновившись живописью (стоимость — 1200 рублей), а 20 августа пространство «Рататуй» проведет кулинарный мастер-класс «Гурман» с ризотто и десертом (2990 рублей).