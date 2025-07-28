Челябинцы в июне 2025 года чаще всего покупали жилье в Калининском, Курчатовском и Ленинском районах города. По сравнению с маем 2025 цены на квартиры почти не изменились, сообщили в пресс-службе АН «Этажи».
«В среднем в июне квартиры в Челябинске продавались по 99 210 рублей за квадратный метр, цена выросла лишь на 102 рубля за „квадрат“ по сравнению с маем. Сейчас в городе на продажу выставлено порядка 594 квартир на вторичном рынке», — сообщили в пресс-службе.
Самый большой выбор квартир представлен в Калининском районе Челябинска — 27,53% от общего спроса. При этом в целом по городу на продажу выставлено больше всего однокомнатных квартир. Их доля — 41,6% от общего спроса — 247 квартир. Затем идут «двушки», их объем предложения — 40,6%.
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