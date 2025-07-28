Власти Челябинска запретили предпринимателю Марии Тиуновой строить автокомплекс в Курчатовском районе города. Документация по планировке территории площадью 17 540 «квадратов» не утверждена, сообщается на сайте мэрии.
«Общественные обсуждения считать состоявшимися. Рекомендовано отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а именно автомоечного комплекса, на земельном участке с минимальным процентом застройки — 3,4 в территориальной зоне размещения автотранспорта по улице Автодорожной в Курчатовском районе Челябинска», — сообщается на сайте.
На участке уже есть два недостроя, на которые у Тиуновой зарегистрировано право собственности. Землю предприниматель приобрела на торгах. При этом вид разрешенного использования участка — строительство автомоечного комплекса, но предельные параметры застройки согласно аукционной документации — 30%. Такие параметры установлены для всех участков, на которых разрешено возводить подобные объекты в регионе.
Как отметила градостроительная комиссия, в запросе на отклонение от предельных параметров, который подала инициатор проекта Тиунова, нет обоснования. Также есть отрицательные рекомендации комиссии по этому вопросу. Поэтому проект не прошел общественные обсуждения и предпринимателю в запросе отказали.
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