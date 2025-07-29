Депутат заксобрания Челябинской области Дмитрий Пырсиков вырастил в теплице урожай гигантских помидоров. Об этом Пырсиков сообщил в соцсетях.
«Друзья, спешу поделиться невероятной новостью! Лично вырастил в своей теплице настоящих гигантов — помидоры весом почти 850 грамм! Да, вырастить такой урожай — это настоящее искусство!», — поделился Пырсиков в своем аккаунте в соцсети. По словам Пырсикова, важен целый комплекс факторов, чтобы создать идеальный микроклимат. Это качественные семена, уход за рассадой, ранняя высадка, два обогревателя в теплице, полив через день, четыре обработки гуматом и нервы самого депутата.
Пырсиков признался, что очень рад урожаю. Он призвал подписчиков делиться своим садоводческим опытом в комментариях или просто оценить лайком гигантские помидоры и его усилия.
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