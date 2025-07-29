Челябинский депутат Пырсиков вырастил гигантские помидоры. Фото

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Дмитрий Пырсиков выращивает большие помидоры
Дмитрий Пырсиков выращивает большие помидоры Фото:

Депутат заксобрания Челябинской области Дмитрий Пырсиков вырастил в теплице урожай гигантских помидоров. Об этом Пырсиков сообщил в соцсетях.

«Друзья, спешу поделиться невероятной новостью! Лично вырастил в своей теплице настоящих гигантов — помидоры весом почти 850 грамм! Да, вырастить такой урожай — это настоящее искусство!», — поделился Пырсиков в своем аккаунте в соцсети. По словам Пырсикова, важен целый комплекс факторов, чтобы создать идеальный микроклимат. Это качественные семена, уход за рассадой, ранняя высадка, два обогревателя в теплице, полив через день, четыре обработки гуматом и нервы самого депутата.

Пырсиков признался, что очень рад урожаю. Он призвал подписчиков делиться своим садоводческим опытом в комментариях или просто оценить лайком гигантские помидоры и его усилия.

Помидор весит почти 850 граммов
Помидор весит почти 850 граммов
Фото:

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Депутат заксобрания Челябинской области Дмитрий Пырсиков вырастил в теплице урожай гигантских помидоров. Об этом Пырсиков сообщил в соцсетях. «Друзья, спешу поделиться невероятной новостью! Лично вырастил в своей теплице настоящих гигантов — помидоры весом почти 850 грамм! Да, вырастить такой урожай — это настоящее искусство!», — поделился Пырсиков в своем аккаунте в соцсети. По словам Пырсикова, важен целый комплекс факторов, чтобы создать идеальный микроклимат. Это качественные семена, уход за рассадой, ранняя высадка, два обогревателя в теплице, полив через день, четыре обработки гуматом и нервы самого депутата. Пырсиков признался, что очень рад урожаю. Он призвал подписчиков делиться своим садоводческим опытом в комментариях или просто оценить лайком гигантские помидоры и его усилия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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