Суд возобновил арест активов кредиторов челябинского экс-депутата на 17 млрд

Восемнадцатый апелляционный арбитражный суд вернул арест активов кредиторов бывшего депутата Госдумы РФ из Челябинска Марселя Юсупова. Как следует из постановления, ограничения касаются имущества стоимостью в 17,873 млрд рублей.
«Определение Арбитражного суда Башкортостана отменить, апелляционную жалобу конкурсного управляющего ООО „Башкирский птицеводческий комплекс имени М. Гафури“ Рустэма Саитгареева — удовлетворить», — отмечено в документе, которым располагает URA.RU. Суд пересмотрел решение от 25 марта.
Конкурсный управляющий Саитгареев указал, что инициаторы обособленного спора не представили новых доказательств, которые бы подтвердили, что основания для ареста отсутствуют. Направленные ранее документы суд отклонил. «Специализированный застройщик „Фармэллинрус“» и «Правовой центр „МААТ“», чье имущество арестовано, настаивали на отмене обеспечительных мер, аргументируя это их чрезмерным характером. Прозвучало: под арестом находится 17 млрд рублей, а долг — только 13 млрд. Юристы компаний утверждали, что связь действий фирм с банкротством птицеводческого комплекса Саитгареев доказать не смог.
«СЗ „Фармэллинрус“ указал на то, что оспариваемые обеспечительные меры препятствуют возможности осуществлять ему свою хозяйственную деятельность и своевременно выполнять обязательства. Они действуют перед участниками долевого строительства, работниками, контрагентами, с которыми заключены договоры подряда, аренды, на выполнение функций техзаказчика, оказание услуг охраны, перед федеральным и региональным бюджетами и внебюджетными фондами», — привел суд аргументацию ответчика.
Первоначально эти доводы возымели действие. Однако апелляционная инстанция подчеркнула: основания для принятия обеспечительных мер сохранили актуальность. Говорить о затруднениях при расплате с контрагентами апеллянтов сложно, поскольку их задолженность (у «Фармэллинруса» — 381,996 млн рублей, у «МААТа» — 220,9 млн) документально не подтверждена. А спор о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц в первой инстанции по существу еще не рассматривался. Сумма в 17,873 млрд рублей была определена на основании реестра требований кредиторов птицеводческого комплекса.
Указанные компании — не единственные, на ком могут сказаться долги птицеводческого комплекса. Саитгареев также претендовал на деньги бывшей жены Юсупова Натальи Крючковой. Руководитель требовал арестовать 40,8 млн рублей, полученных бизнесвумен при разделе имущества с бывшим депутатом. Получить средства Саитгарееву не удалось.
Бывший депутат Госдумы РФ пятого и шестого созывов от Башкортостана Юсупов стал банкротом в сентябре 2018 года. Он остался должным компании «Фармэллинрус» почти в 8,8 миллиона долларов США. Затем по правопреемству задолженность перешла к «МААТу». Непогашенные обязательства возникли в связи с поручительством по выплатам, связанным с ООО «Башкирский птицеводческий комплекс имени М. Гафури», который суд признал банкротом в марте 2019 года. Конкурсный управляющий Рустэм Саитгареев уже три года пытается привлечь Юсупова к субсидиарной ответственности на сумму около 17 миллиардов рублей.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к ответчикам. Ответы будут опубликованы в случае поступления.
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