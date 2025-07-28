В Челябинской области с каждым годом набирают популярность сплавы по южноуральским рекам. На пике сезона, в июле и августе, насладиться красотами живописных горных ландшафтов отправляются в горнозаводскую часть региона тысячи туристов.
Для них десятки фирм и предпринимателей готовы организовать удобный и комфортный отдых, предлагая полный набор услуг — от трансфера и ночевок в палатках до бани, плова на костре и романтичных вечеров с гитарой. Журналист URA.RU отправился в двухдневный тур по реке Юрюзань, чтобы насладиться восхитительными южноуральскими просторами и воздухом свободы.
Сплав — лучший способ насладиться красотами южноуральской природы
Для сплава по Юрюзани я выбрал одну из туристических фирм, которая работает на рынке активного отдыха в Челябинске с 2011 года. Предложений о сплавах по челябинским, свердловским и башкирским рекам в интернете сейчас — масса. Главное при выборе — убедиться в богатом опыте такой компании, ее способности качественно организовать быт туристов и гарантировать безопасность на воде. Отзывы туристов на сайтах и страницах соцсетей — в помощь. Плюс выбрать водную артерию для путешествия — реки Ай, Юрюзань, Уфа, Исеть, Белая, Серга, Чусовая, Зилим и другие.
Одни сутки речной прогулки, включая трансфер до места начала сплава, в среднем обойдутся вам в 3500-4000 рублей. И чем больше дней вы проводите на речных берегах — тем, понятное дело, дешевле цена одних суток. Самые популярные предложения — двухдневные сплавы выходного дня, на которые южноуральцы отправляются как семьями, так и небольшими коллективами. Такая оригинальная форма активного корпоратива позволяет коллегам по работе укрепить командный дух и ощутить чувство локтя.
Двухдневный тур начинается рано утром в субботу, когда промышленный мегаполис еще спит. В шесть утра два автобуса — по 45 туристов в каждом — стартуют с улицы Воровского в Челябинске и держат путь в город Усть-Катав, где возле детского лагеря «Ребячья республика» уже все готово к началу путешествия. Но чтобы отплыть, надо пережить пять часов пути по загруженной федеральной трассе М-5 — по дороге предусмотрена одна санитарная остановка.
В начальной точке маршрута туристов уже ждут надутые катамараны
Наконец, почти 300 километров дороги позади. Поскольку желающих сплавиться в выходные очень много, относительно небольшой участок пологого берега речки Юрюзань в Усть-Катаве делят между собой сразу несколько туристических компаний. Плюс самостоятельные группы. К прибытию автобусов катамараны уже готовы — и требуется только спустить их на воду. Каждые 5-10 минут вниз по течению начинает движение новая группа, и здесь главное — держать дистанцию, пока катамараны не распределятся по реке. Впрочем, на пике сезона плавсредств на реке так много, что вдали у вас перед глазами все время будет катамаран, а то и несколько.
И вот поплыли. У сплавляющихся в первый раз глаза горят от восторга — от потрясающих пейзажей, от нависающих над водой скал и уступов, по которым словно карабкаются вверх сосенки и березки. Особых навыков для движения по спокойной июльской речке не требуется — в основном катамараны направляют инструкторы, лишь иногда запрашивая помощь отдыхающих: где-то на крутом изгибе реки надо подрулить, где-то ускориться, чтоб резво проскочить перекат, а где-то и вовсе спешиться, чтоб на самом мелком участке буквально протащить катамаран до более глубокого места.
На спокойной июльской воде грести приходится только на изгибах речки
Чтобы сохранить на память самые яркие моменты — многие не выпускают их рук мобильники. Но с ними надо быть осторожными, чтоб не утопить, а лучше всего приобрести в дорогу для телефона специальный непромокаемый чехол с нашейным шнурком. Кстати, будьте готовы к тому, что как средство связи на бОльшей части маршрута смартфоны использовать вам не удастся: лишь изредка появляются несколько черточек, и на два дня придется остаться вне зоны действия сети и мобильного интернета. А если вы вот время путешествия собираетесь покупать какие-то продукты у местных фермеров, то на всякий случай надо взять с собой несколько тысяч рублей налички, ведь wi-fi тоже есть не везде.
По пути к вечерней стоянке есть несколько запланированных остановок — для купания, для санитарных нужд и для трапезы. Кстати, организаторы заранее позаботились об обеде: в специальных термоемкостях вместе с туристами сплавлялась горячая гречка с мясом, фрукты-овощи и фруктовый сок, которые на одном из привалов осталось только раздать проголодавшимся. Для купания же приходилось подбирать отрезок поглубже, ведь сейчас на многих участках реки вода в июле — лишь по щиколотку.
Спустя несколько часов караван катамаранов причаливает на просторной стоянке — хуторе «Серебряный ключ», что у подножия знаменитого Лимоновского гребня. Это место ночевки, экскурсии на отвесную скалу высотой 70 метров, банных процедур, ужина и посиделок у костра. К моменту прибытия катамаранов палатки для путешественников уже установлены — остается получить «пенку» со спальным мешком и отдохнуть после нескольких часов сплава.
К моменту прибытия в лагерь палатки для туристов уже установлены
Перед подъемом на Лимоновский гребень наш инструктор Александр рассказывает про историю речки: в XVII—XVIII веках, еще до постройки железных дорог, реку Юрюзань использовали не как туристический объект, а прежде всего как транспортную артерию — по ней начиная с весны сплавляли на запад лес и продукцию металлургических заводов. И чтобы провести по извилистой и местами бурной речке плоты с тяжелыми грузами, надо было постараться — каждый год на сплавах погибали сотни людей.
С Лимоновского гребня — великолепный панорамный вид на Юрюзань
А сегодня вдоль берегов реки — настоящая идиллия и мечта туристов. 15 минут пешком в гору — и перед вами открывается голубая извилистая лента реки, что протекает фактически по границе Челябинской области и Башкортостана. От такой изумительной панорамы дух захватывает. Гребень Лимоновской скалы вытянут вдоль левого берега реки более чем на километр — в общем есть где разгуляться, не забывая про осторожность, ведь внизу — крутой обрыв.
Ароматный плов из котелка — фирменное блюдо походного ужина
Пока вы на прогулке, на поляне возле палаток организаторы уже колдуют над ароматным походным пловом и начинают растапливать баню. Когда печка прогреется, можно попариться с березовым веником и окунуться в небольшой запруде на речке. Ну, а после ужина путешественники собираются в кружок у костра, где до ночи звучат популярные туристические песни. В финале посиделок — сюрприз, яркий фейерверк на фоне звездного неба.
Перед ночевкой — романтичные посиделки с гитарой у костра
А утром — снова в путь: в воскресенье предстоит пройти участок реки до знаменитой Идрисовской пещеры, где в естественной скальной нише так любят фотографироваться все туристы. Но перед прибытием в финальную точку сплава — опять же купание и обед по расписанию с походной ухой. Также у желающих будет чуток времени, чтобы пособирать на зиму душицу, тысячелистник и зверобой для ароматного чая.
На сколько бы дней вы не отправились на сплав по живописной Юрюзани, такая поездка точно не оставит вас равнодушным и однозначно подарит незабываемые эмоции и желание прокатиться на катамаране еще раз. Тем более что одинаковой Юрюзань никогда не бывает, каждый год преподнося туристам новые сюрпризы и неожиданные открытия.
«У нас есть постоянные клиенты, которые ездят с нами не один год. На спрос на этот вид отдыха влияют очень много различных факторов — начиная от стоимости и заканчивая погодой, которую очень сложно спрогнозировать заранее. Но в этом году с погодой в целом везло, и в сильные дожди мы не попадали», — говорит менеджер туристической компании, занимающейся организацией сплавов, Дарья.
Что взять с собой
Если вы надумали насладиться красотами горных уральских речек, непременно возьмите с собой в поездку репеллент от комаров и клещей, крем от загара и гермомешок, в который во время дождя можно спрятать все самое ценное — документы, смартфоны или фототехнику. На случай дождя — полиэтиленовую накидку-дождевик. Для приема пищи — тарелку с кружкой и ложку, вилку. Также не забудьте про полотенце и купальные принадлежности, летом — удобные сланцы с ремешком на пятке, ведь обычные могут просто уплыть. Об остальном оборудовании позаботятся организаторы. Правда, набор снаряжения отличается в разных фирмах, и его список лучше уточнить перед отправлением.
В финале сплава туристы поднимаются в знаменитую Идрисовскую пещеру
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В Челябинской области с каждым годом набирают популярность сплавы по южноуральским рекам. На пике сезона, в июле и августе, насладиться красотами живописных горных ландшафтов отправляются в горнозаводскую часть региона тысячи туристов. Для них десятки фирм и предпринимателей готовы организовать удобный и комфортный отдых, предлагая полный набор услуг — от трансфера и ночевок в палатках до бани, плова на костре и романтичных вечеров с гитарой. Журналист URA.RU отправился в двухдневный тур по реке Юрюзань, чтобы насладиться восхитительными южноуральскими просторами и воздухом свободы. Для сплава по Юрюзани я выбрал одну из туристических фирм, которая работает на рынке активного отдыха в Челябинске с 2011 года. Предложений о сплавах по челябинским, свердловским и башкирским рекам в интернете сейчас — масса. Главное при выборе — убедиться в богатом опыте такой компании, ее способности качественно организовать быт туристов и гарантировать безопасность на воде. Отзывы туристов на сайтах и страницах соцсетей — в помощь. Плюс выбрать водную артерию для путешествия — реки Ай, Юрюзань, Уфа, Исеть, Белая, Серга, Чусовая, Зилим и другие. Одни сутки речной прогулки, включая трансфер до места начала сплава, в среднем обойдутся вам в 3500-4000 рублей. И чем больше дней вы проводите на речных берегах — тем, понятное дело, дешевле цена одних суток. Самые популярные предложения — двухдневные сплавы выходного дня, на которые южноуральцы отправляются как семьями, так и небольшими коллективами. Такая оригинальная форма активного корпоратива позволяет коллегам по работе укрепить командный дух и ощутить чувство локтя. Двухдневный тур начинается рано утром в субботу, когда промышленный мегаполис еще спит. В шесть утра два автобуса — по 45 туристов в каждом — стартуют с улицы Воровского в Челябинске и держат путь в город Усть-Катав, где возле детского лагеря «Ребячья республика» уже все готово к началу путешествия. Но чтобы отплыть, надо пережить пять часов пути по загруженной федеральной трассе М-5 — по дороге предусмотрена одна санитарная остановка. Наконец, почти 300 километров дороги позади. Поскольку желающих сплавиться в выходные очень много, относительно небольшой участок пологого берега речки Юрюзань в Усть-Катаве делят между собой сразу несколько туристических компаний. Плюс самостоятельные группы. К прибытию автобусов катамараны уже готовы — и требуется только спустить их на воду. Каждые 5-10 минут вниз по течению начинает движение новая группа, и здесь главное — держать дистанцию, пока катамараны не распределятся по реке. Впрочем, на пике сезона плавсредств на реке так много, что вдали у вас перед глазами все время будет катамаран, а то и несколько. И вот поплыли. У сплавляющихся в первый раз глаза горят от восторга — от потрясающих пейзажей, от нависающих над водой скал и уступов, по которым словно карабкаются вверх сосенки и березки. Особых навыков для движения по спокойной июльской речке не требуется — в основном катамараны направляют инструкторы, лишь иногда запрашивая помощь отдыхающих: где-то на крутом изгибе реки надо подрулить, где-то ускориться, чтоб резво проскочить перекат, а где-то и вовсе спешиться, чтоб на самом мелком участке буквально протащить катамаран до более глубокого места. Чтобы сохранить на память самые яркие моменты — многие не выпускают их рук мобильники. Но с ними надо быть осторожными, чтоб не утопить, а лучше всего приобрести в дорогу для телефона специальный непромокаемый чехол с нашейным шнурком. Кстати, будьте готовы к тому, что как средство связи на бОльшей части маршрута смартфоны использовать вам не удастся: лишь изредка появляются несколько черточек, и на два дня придется остаться вне зоны действия сети и мобильного интернета. А если вы вот время путешествия собираетесь покупать какие-то продукты у местных фермеров, то на всякий случай надо взять с собой несколько тысяч рублей налички, ведь wi-fi тоже есть не везде. По пути к вечерней стоянке есть несколько запланированных остановок — для купания, для санитарных нужд и для трапезы. Кстати, организаторы заранее позаботились об обеде: в специальных термоемкостях вместе с туристами сплавлялась горячая гречка с мясом, фрукты-овощи и фруктовый сок, которые на одном из привалов осталось только раздать проголодавшимся. Для купания же приходилось подбирать отрезок поглубже, ведь сейчас на многих участках реки вода в июле — лишь по щиколотку. Спустя несколько часов караван катамаранов причаливает на просторной стоянке — хуторе «Серебряный ключ», что у подножия знаменитого Лимоновского гребня. Это место ночевки, экскурсии на отвесную скалу высотой 70 метров, банных процедур, ужина и посиделок у костра. К моменту прибытия катамаранов палатки для путешественников уже установлены — остается получить «пенку» со спальным мешком и отдохнуть после нескольких часов сплава. Перед подъемом на Лимоновский гребень наш инструктор Александр рассказывает про историю речки: в XVII—XVIII веках, еще до постройки железных дорог, реку Юрюзань использовали не как туристический объект, а прежде всего как транспортную артерию — по ней начиная с весны сплавляли на запад лес и продукцию металлургических заводов. И чтобы провести по извилистой и местами бурной речке плоты с тяжелыми грузами, надо было постараться — каждый год на сплавах погибали сотни людей. А сегодня вдоль берегов реки — настоящая идиллия и мечта туристов. 15 минут пешком в гору — и перед вами открывается голубая извилистая лента реки, что протекает фактически по границе Челябинской области и Башкортостана. От такой изумительной панорамы дух захватывает. Гребень Лимоновской скалы вытянут вдоль левого берега реки более чем на километр — в общем есть где разгуляться, не забывая про осторожность, ведь внизу — крутой обрыв. Пока вы на прогулке, на поляне возле палаток организаторы уже колдуют над ароматным походным пловом и начинают растапливать баню. Когда печка прогреется, можно попариться с березовым веником и окунуться в небольшой запруде на речке. Ну, а после ужина путешественники собираются в кружок у костра, где до ночи звучат популярные туристические песни. В финале посиделок — сюрприз, яркий фейерверк на фоне звездного неба. А утром — снова в путь: в воскресенье предстоит пройти участок реки до знаменитой Идрисовской пещеры, где в естественной скальной нише так любят фотографироваться все туристы. Но перед прибытием в финальную точку сплава — опять же купание и обед по расписанию с походной ухой. Также у желающих будет чуток времени, чтобы пособирать на зиму душицу, тысячелистник и зверобой для ароматного чая. На сколько бы дней вы не отправились на сплав по живописной Юрюзани, такая поездка точно не оставит вас равнодушным и однозначно подарит незабываемые эмоции и желание прокатиться на катамаране еще раз. Тем более что одинаковой Юрюзань никогда не бывает, каждый год преподнося туристам новые сюрпризы и неожиданные открытия. «У нас есть постоянные клиенты, которые ездят с нами не один год. На спрос на этот вид отдыха влияют очень много различных факторов — начиная от стоимости и заканчивая погодой, которую очень сложно спрогнозировать заранее. Но в этом году с погодой в целом везло, и в сильные дожди мы не попадали», — говорит менеджер туристической компании, занимающейся организацией сплавов, Дарья. Если вы надумали насладиться красотами горных уральских речек, непременно возьмите с собой в поездку репеллент от комаров и клещей, крем от загара и гермомешок, в который во время дождя можно спрятать все самое ценное — документы, смартфоны или фототехнику. На случай дождя — полиэтиленовую накидку-дождевик. Для приема пищи — тарелку с кружкой и ложку, вилку. Также не забудьте про полотенце и купальные принадлежности, летом — удобные сланцы с ремешком на пятке, ведь обычные могут просто уплыть. Об остальном оборудовании позаботятся организаторы. Правда, набор снаряжения отличается в разных фирмах, и его список лучше уточнить перед отправлением.