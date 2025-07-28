Караваны катамаранов: сплав по Юрюзани гарантирует цифровой детокс и уральские красоты. Фото, видео

Сплавы по челябинской реке Юрюзань набирают популярность

29 июля 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

Самые приятные эмоции — от сплавов в солнечную погоду Фото: Илья Изотов © URA.RU новость из сюжета Проверено на себе В Челябинской области с каждым годом набирают популярность сплавы по южноуральским рекам. На пике сезона, в июле и августе, насладиться красотами живописных горных ландшафтов отправляются в горнозаводскую часть региона тысячи туристов. Для них десятки фирм и предпринимателей готовы организовать удобный и комфортный отдых, предлагая полный набор услуг — от трансфера и ночевок в палатках до бани, плова на костре и романтичных вечеров с гитарой. Журналист URA.RU отправился в двухдневный тур по реке Юрюзань, чтобы насладиться восхитительными южноуральскими просторами и воздухом свободы. Сплав — лучший способ насладиться красотами южноуральской природы Фото: Илья Изотов © URA.RU Для сплава по Юрюзани я выбрал одну из туристических фирм, которая работает на рынке активного отдыха в Челябинске с 2011 года. Предложений о сплавах по челябинским, свердловским и башкирским рекам в интернете сейчас — масса. Главное при выборе — убедиться в богатом опыте такой компании, ее способности качественно организовать быт туристов и гарантировать безопасность на воде. Отзывы туристов на сайтах и страницах соцсетей — в помощь. Плюс выбрать водную артерию для путешествия — реки Ай, Юрюзань, Уфа, Исеть, Белая, Серга, Чусовая, Зилим и другие. Туристы со всей России стали чаще приезжать в Челябинск Одни сутки речной прогулки, включая трансфер до места начала сплава, в среднем обойдутся вам в 3500-4000 рублей. И чем больше дней вы проводите на речных берегах — тем, понятное дело, дешевле цена одних суток. Самые популярные предложения — двухдневные сплавы выходного дня, на которые южноуральцы отправляются как семьями, так и небольшими коллективами. Такая оригинальная форма активного корпоратива позволяет коллегам по работе укрепить командный дух и ощутить чувство локтя. Двухдневный тур начинается рано утром в субботу, когда промышленный мегаполис еще спит. В шесть утра два автобуса — по 45 туристов в каждом — стартуют с улицы Воровского в Челябинске и держат путь в город Усть-Катав, где возле детского лагеря «Ребячья республика» уже все готово к началу путешествия. Но чтобы отплыть, надо пережить пять часов пути по загруженной федеральной трассе М-5 — по дороге предусмотрена одна санитарная остановка. В начальной точке маршрута туристов уже ждут надутые катамараны Фото: Илья Изотов © URA.RU Наконец, почти 300 километров дороги позади. Поскольку желающих сплавиться в выходные очень много, относительно небольшой участок пологого берега речки Юрюзань в Усть-Катаве делят между собой сразу несколько туристических компаний. Плюс самостоятельные группы. К прибытию автобусов катамараны уже готовы — и требуется только спустить их на воду. Каждые 5-10 минут вниз по течению начинает движение новая группа, и здесь главное — держать дистанцию, пока катамараны не распределятся по реке. Впрочем, на пике сезона плавсредств на реке так много, что вдали у вас перед глазами все время будет катамаран, а то и несколько. И вот поплыли. У сплавляющихся в первый раз глаза горят от восторга — от потрясающих пейзажей, от нависающих над водой скал и уступов, по которым словно карабкаются вверх сосенки и березки. Особых навыков для движения по спокойной июльской речке не требуется — в основном катамараны направляют инструкторы, лишь иногда запрашивая помощь отдыхающих: где-то на крутом изгибе реки надо подрулить, где-то ускориться, чтоб резво проскочить перекат, а где-то и вовсе спешиться, чтоб на самом мелком участке буквально протащить катамаран до более глубокого места. На спокойной июльской воде грести приходится только на изгибах речки Фото: Илья Изотов © URA.RU Чтобы сохранить на память самые яркие моменты — многие не выпускают их рук мобильники. Но с ними надо быть осторожными, чтоб не утопить, а лучше всего приобрести в дорогу для телефона специальный непромокаемый чехол с нашейным шнурком. Кстати, будьте готовы к тому, что как средство связи на бОльшей части маршрута смартфоны использовать вам не удастся: лишь изредка появляются несколько черточек, и на два дня придется остаться вне зоны действия сети и мобильного интернета. А если вы вот время путешествия собираетесь покупать какие-то продукты у местных фермеров, то на всякий случай надо взять с собой несколько тысяч рублей налички, ведь wi-fi тоже есть не везде. По пути к вечерней стоянке есть несколько запланированных остановок — для купания, для санитарных нужд и для трапезы. Кстати, организаторы заранее позаботились об обеде: в специальных термоемкостях вместе с туристами сплавлялась горячая гречка с мясом, фрукты-овощи и фруктовый сок, которые на одном из привалов осталось только раздать проголодавшимся. Для купания же приходилось подбирать отрезок поглубже, ведь сейчас на многих участках реки вода в июле — лишь по щиколотку. По пути — живописные скалы и утесы Фото: Илья Изотов © URA.RU Спустя несколько часов караван катамаранов причаливает на просторной стоянке — хуторе «Серебряный ключ», что у подножия знаменитого Лимоновского гребня. Это место ночевки, экскурсии на отвесную скалу высотой 70 метров, банных процедур, ужина и посиделок у костра. К моменту прибытия катамаранов палатки для путешественников уже установлены — остается получить «пенку» со спальным мешком и отдохнуть после нескольких часов сплава. К моменту прибытия в лагерь палатки для туристов уже установлены Фото: Илья Изотов © URA.RU Перед подъемом на Лимоновский гребень наш инструктор Александр рассказывает про историю речки: в XVII—XVIII веках, еще до постройки железных дорог, реку Юрюзань использовали не как туристический объект, а прежде всего как транспортную артерию — по ней начиная с весны сплавляли на запад лес и продукцию металлургических заводов. И чтобы провести по извилистой и местами бурной речке плоты с тяжелыми грузами, надо было постараться — каждый год на сплавах погибали сотни людей. С Лимоновского гребня — великолепный панорамный вид на Юрюзань Фото: Илья Изотов © URA.RU А сегодня вдоль берегов реки — настоящая идиллия и мечта туристов. 15 минут пешком в гору — и перед вами открывается голубая извилистая лента реки, что протекает фактически по границе Челябинской области и Башкортостана. От такой изумительной панорамы дух захватывает. Гребень Лимоновской скалы вытянут вдоль левого берега реки более чем на километр — в общем есть где разгуляться, не забывая про осторожность, ведь внизу — крутой обрыв. Ароматный плов из котелка — фирменное блюдо походного ужина Фото: Илья Изотов © URA.RU Пока вы на прогулке, на поляне возле палаток организаторы уже колдуют над ароматным походным пловом и начинают растапливать баню. Когда печка прогреется, можно попариться с березовым веником и окунуться в небольшой запруде на речке. Ну, а после ужина путешественники собираются в кружок у костра, где до ночи звучат популярные туристические песни. В финале посиделок — сюрприз, яркий фейерверк на фоне звездного неба. Перед ночевкой — романтичные посиделки с гитарой у костра Фото: Илья Изотов © URA.RU А утром — снова в путь: в воскресенье предстоит пройти участок реки до знаменитой Идрисовской пещеры, где в естественной скальной нише так любят фотографироваться все туристы. Но перед прибытием в финальную точку сплава — опять же купание и обед по расписанию с походной ухой. Также у желающих будет чуток времени, чтобы пособирать на зиму душицу, тысячелистник и зверобой для ароматного чая. На сколько бы дней вы не отправились на сплав по живописной Юрюзани, такая поездка точно не оставит вас равнодушным и однозначно подарит незабываемые эмоции и желание прокатиться на катамаране еще раз. Тем более что одинаковой Юрюзань никогда не бывает, каждый год преподнося туристам новые сюрпризы и неожиданные открытия. Сплав по Юрюзани никого не оставит равнодушным Фото: Илья Изотов © URA.RU «У нас есть постоянные клиенты, которые ездят с нами не один год. На спрос на этот вид отдыха влияют очень много различных факторов — начиная от стоимости и заканчивая погодой, которую очень сложно спрогнозировать заранее. Но в этом году с погодой в целом везло, и в сильные дожди мы не попадали», — говорит менеджер туристической компании, занимающейся организацией сплавов, Дарья. Что взять с собой Если вы надумали насладиться красотами горных уральских речек, непременно возьмите с собой в поездку репеллент от комаров и клещей, крем от загара и гермомешок, в который во время дождя можно спрятать все самое ценное — документы, смартфоны или фототехнику. На случай дождя — полиэтиленовую накидку-дождевик. Для приема пищи — тарелку с кружкой и ложку, вилку. Также не забудьте про полотенце и купальные принадлежности, летом — удобные сланцы с ремешком на пятке, ведь обычные могут просто уплыть. Об остальном оборудовании позаботятся организаторы. Правда, набор снаряжения отличается в разных фирмах, и его список лучше уточнить перед отправлением. В финале сплава туристы поднимаются в знаменитую Идрисовскую пещеру Фото: Илья Изотов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области с каждым годом набирают популярность сплавы по южноуральским рекам. На пике сезона, в июле и августе, насладиться красотами живописных горных ландшафтов отправляются в горнозаводскую часть региона тысячи туристов. Для них десятки фирм и предпринимателей готовы организовать удобный и комфортный отдых, предлагая полный набор услуг — от трансфера и ночевок в палатках до бани, плова на костре и романтичных вечеров с гитарой. Журналист URA.RU отправился в двухдневный тур по реке Юрюзань, чтобы насладиться восхитительными южноуральскими просторами и воздухом свободы. Для сплава по Юрюзани я выбрал одну из туристических фирм, которая работает на рынке активного отдыха в Челябинске с 2011 года. Предложений о сплавах по челябинским, свердловским и башкирским рекам в интернете сейчас — масса. Главное при выборе — убедиться в богатом опыте такой компании, ее способности качественно организовать быт туристов и гарантировать безопасность на воде. Отзывы туристов на сайтах и страницах соцсетей — в помощь. Плюс выбрать водную артерию для путешествия — реки Ай, Юрюзань, Уфа, Исеть, Белая, Серга, Чусовая, Зилим и другие. Одни сутки речной прогулки, включая трансфер до места начала сплава, в среднем обойдутся вам в 3500-4000 рублей. И чем больше дней вы проводите на речных берегах — тем, понятное дело, дешевле цена одних суток. Самые популярные предложения — двухдневные сплавы выходного дня, на которые южноуральцы отправляются как семьями, так и небольшими коллективами. Такая оригинальная форма активного корпоратива позволяет коллегам по работе укрепить командный дух и ощутить чувство локтя. Двухдневный тур начинается рано утром в субботу, когда промышленный мегаполис еще спит. В шесть утра два автобуса — по 45 туристов в каждом — стартуют с улицы Воровского в Челябинске и держат путь в город Усть-Катав, где возле детского лагеря «Ребячья республика» уже все готово к началу путешествия. Но чтобы отплыть, надо пережить пять часов пути по загруженной федеральной трассе М-5 — по дороге предусмотрена одна санитарная остановка. Наконец, почти 300 километров дороги позади. Поскольку желающих сплавиться в выходные очень много, относительно небольшой участок пологого берега речки Юрюзань в Усть-Катаве делят между собой сразу несколько туристических компаний. Плюс самостоятельные группы. К прибытию автобусов катамараны уже готовы — и требуется только спустить их на воду. Каждые 5-10 минут вниз по течению начинает движение новая группа, и здесь главное — держать дистанцию, пока катамараны не распределятся по реке. Впрочем, на пике сезона плавсредств на реке так много, что вдали у вас перед глазами все время будет катамаран, а то и несколько. И вот поплыли. У сплавляющихся в первый раз глаза горят от восторга — от потрясающих пейзажей, от нависающих над водой скал и уступов, по которым словно карабкаются вверх сосенки и березки. Особых навыков для движения по спокойной июльской речке не требуется — в основном катамараны направляют инструкторы, лишь иногда запрашивая помощь отдыхающих: где-то на крутом изгибе реки надо подрулить, где-то ускориться, чтоб резво проскочить перекат, а где-то и вовсе спешиться, чтоб на самом мелком участке буквально протащить катамаран до более глубокого места. Чтобы сохранить на память самые яркие моменты — многие не выпускают их рук мобильники. Но с ними надо быть осторожными, чтоб не утопить, а лучше всего приобрести в дорогу для телефона специальный непромокаемый чехол с нашейным шнурком. Кстати, будьте готовы к тому, что как средство связи на бОльшей части маршрута смартфоны использовать вам не удастся: лишь изредка появляются несколько черточек, и на два дня придется остаться вне зоны действия сети и мобильного интернета. А если вы вот время путешествия собираетесь покупать какие-то продукты у местных фермеров, то на всякий случай надо взять с собой несколько тысяч рублей налички, ведь wi-fi тоже есть не везде. По пути к вечерней стоянке есть несколько запланированных остановок — для купания, для санитарных нужд и для трапезы. Кстати, организаторы заранее позаботились об обеде: в специальных термоемкостях вместе с туристами сплавлялась горячая гречка с мясом, фрукты-овощи и фруктовый сок, которые на одном из привалов осталось только раздать проголодавшимся. Для купания же приходилось подбирать отрезок поглубже, ведь сейчас на многих участках реки вода в июле — лишь по щиколотку. Спустя несколько часов караван катамаранов причаливает на просторной стоянке — хуторе «Серебряный ключ», что у подножия знаменитого Лимоновского гребня. Это место ночевки, экскурсии на отвесную скалу высотой 70 метров, банных процедур, ужина и посиделок у костра. К моменту прибытия катамаранов палатки для путешественников уже установлены — остается получить «пенку» со спальным мешком и отдохнуть после нескольких часов сплава. Перед подъемом на Лимоновский гребень наш инструктор Александр рассказывает про историю речки: в XVII—XVIII веках, еще до постройки железных дорог, реку Юрюзань использовали не как туристический объект, а прежде всего как транспортную артерию — по ней начиная с весны сплавляли на запад лес и продукцию металлургических заводов. И чтобы провести по извилистой и местами бурной речке плоты с тяжелыми грузами, надо было постараться — каждый год на сплавах погибали сотни людей. А сегодня вдоль берегов реки — настоящая идиллия и мечта туристов. 15 минут пешком в гору — и перед вами открывается голубая извилистая лента реки, что протекает фактически по границе Челябинской области и Башкортостана. От такой изумительной панорамы дух захватывает. Гребень Лимоновской скалы вытянут вдоль левого берега реки более чем на километр — в общем есть где разгуляться, не забывая про осторожность, ведь внизу — крутой обрыв. Пока вы на прогулке, на поляне возле палаток организаторы уже колдуют над ароматным походным пловом и начинают растапливать баню. Когда печка прогреется, можно попариться с березовым веником и окунуться в небольшой запруде на речке. Ну, а после ужина путешественники собираются в кружок у костра, где до ночи звучат популярные туристические песни. В финале посиделок — сюрприз, яркий фейерверк на фоне звездного неба. А утром — снова в путь: в воскресенье предстоит пройти участок реки до знаменитой Идрисовской пещеры, где в естественной скальной нише так любят фотографироваться все туристы. Но перед прибытием в финальную точку сплава — опять же купание и обед по расписанию с походной ухой. Также у желающих будет чуток времени, чтобы пособирать на зиму душицу, тысячелистник и зверобой для ароматного чая. На сколько бы дней вы не отправились на сплав по живописной Юрюзани, такая поездка точно не оставит вас равнодушным и однозначно подарит незабываемые эмоции и желание прокатиться на катамаране еще раз. Тем более что одинаковой Юрюзань никогда не бывает, каждый год преподнося туристам новые сюрпризы и неожиданные открытия. «У нас есть постоянные клиенты, которые ездят с нами не один год. На спрос на этот вид отдыха влияют очень много различных факторов — начиная от стоимости и заканчивая погодой, которую очень сложно спрогнозировать заранее. Но в этом году с погодой в целом везло, и в сильные дожди мы не попадали», — говорит менеджер туристической компании, занимающейся организацией сплавов, Дарья. Если вы надумали насладиться красотами горных уральских речек, непременно возьмите с собой в поездку репеллент от комаров и клещей, крем от загара и гермомешок, в который во время дождя можно спрятать все самое ценное — документы, смартфоны или фототехнику. На случай дождя — полиэтиленовую накидку-дождевик. Для приема пищи — тарелку с кружкой и ложку, вилку. Также не забудьте про полотенце и купальные принадлежности, летом — удобные сланцы с ремешком на пятке, ведь обычные могут просто уплыть. Об остальном оборудовании позаботятся организаторы. Правда, набор снаряжения отличается в разных фирмах, и его список лучше уточнить перед отправлением.