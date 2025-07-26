Сборы школьника в Челябинской области подорожали в два раза. Инфографика

27 июля 2025 в 08:00 Размер текста - 17 +

Базовый набор товаров к школе за два года подорожал вдвое Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области расходы на подготовку школьника к новому учебному году увеличились в два раза за два года. Если в июле 2023 года минимальный набор школьных принадлежностей обходился в 1296,7 рубля, то в конце июля 2025 года — уже в 2598 рублей. URA.RU проанализировало среднюю стоимость по базовым позициям в сетевых магазинах канцелярии. Стоимость дневника выросла с 49,9 до 103 рублей (+106%). Пенал, ранее стоивший 70 рублей, теперь стоит 119 рублей (+70%). Цена рюкзака для школьников увеличилась с 499 до 706 рублей (+41%). Набор шариковых ручек (пять штук) подорожал с 24,5 до 94,6 рубля — рост +286%. Карандаши подорожали за два года в девять раз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Больше всего подорожал комплект из пяти чернографитных карандашей: с 14,8 рублей до 136 рублей — это +819%. Цветные карандаши (12 цветов) выросли с 99,9 до 180 рублей (+80%). Подорожали и тетради. Десять штук по 12 листов составят уже не 49,9, а 142 рублей (+184%). Пять тетрадей по 48 листов стоят теперь 293 рубля против 165 рублей (+77%), примерно на столько же процентов подорожал альбом для рисования — с 79,9 до 138 рублей. Изменения заметны и по мелким канцелярским товарам. Ластик подорожал с 3,9 до 21,5 рубля (+451%), корректор — с 24,9 до 80,5 рубля (+223%). Линейка длиной 25 сантиметров стоила 15 рублей, теперь — 48 рублей (+220%), а циркуль вырос в цене с 24,9 до 72,1 рубля (+189%), транспортир — с 19,9 до 49,6 рубля (+149%). Стоимость точилки выросла с 10,9 до 32,1 рубля (+194%). Обложки также показали существенное увеличение стоимости. Комплект обложек для тетрадей (15 штук) вырос с 44,9 до 184 рублей — это +310%. Обложки для учебников (10 штук) подорожали с 99,5 до 199 рублей (+100%). Сборы в школу подорожали на 101% или в два раза с 2023 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Общее подорожание базовой школьной корзины — 101% — с 1296,7 рубля в 2023 году до 2598 рублей в 2025-м. В перечень вошли канцелярские принадлежности, обложки, рюкзак и пенал. Сумма фиксировалась по средней стоимости самых бюджетных товаров. URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области расходы на подготовку школьника к новому учебному году увеличились в два раза за два года. Если в июле 2023 года минимальный набор школьных принадлежностей обходился в 1296,7 рубля, то в конце июля 2025 года — уже в 2598 рублей. URA.RU проанализировало среднюю стоимость по базовым позициям в сетевых магазинах канцелярии. Стоимость дневника выросла с 49,9 до 103 рублей (+106%). Пенал, ранее стоивший 70 рублей, теперь стоит 119 рублей (+70%). Цена рюкзака для школьников увеличилась с 499 до 706 рублей (+41%). Набор шариковых ручек (пять штук) подорожал с 24,5 до 94,6 рубля — рост +286%. Больше всего подорожал комплект из пяти чернографитных карандашей: с 14,8 рублей до 136 рублей — это +819%. Цветные карандаши (12 цветов) выросли с 99,9 до 180 рублей (+80%). Подорожали и тетради. Десять штук по 12 листов составят уже не 49,9, а 142 рублей (+184%). Пять тетрадей по 48 листов стоят теперь 293 рубля против 165 рублей (+77%), примерно на столько же процентов подорожал альбом для рисования — с 79,9 до 138 рублей. Изменения заметны и по мелким канцелярским товарам. Ластик подорожал с 3,9 до 21,5 рубля (+451%), корректор — с 24,9 до 80,5 рубля (+223%). Линейка длиной 25 сантиметров стоила 15 рублей, теперь — 48 рублей (+220%), а циркуль вырос в цене с 24,9 до 72,1 рубля (+189%), транспортир — с 19,9 до 49,6 рубля (+149%). Стоимость точилки выросла с 10,9 до 32,1 рубля (+194%). Обложки также показали существенное увеличение стоимости. Комплект обложек для тетрадей (15 штук) вырос с 44,9 до 184 рублей — это +310%. Обложки для учебников (10 штук) подорожали с 99,5 до 199 рублей (+100%). Общее подорожание базовой школьной корзины — 101% — с 1296,7 рубля в 2023 году до 2598 рублей в 2025-м. В перечень вошли канцелярские принадлежности, обложки, рюкзак и пенал. Сумма фиксировалась по средней стоимости самых бюджетных товаров.