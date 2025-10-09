В Соликамске открыли газопровод, который обеспечил теплом детей из профилактория

В Соликамском округе заработала новая газовая котельная
К новой сети уже подключили четыре блочно-модульные котельные, которые займутся отоплением загородного центра «Чайка»
К новой сети уже подключили четыре блочно-модульные котельные, которые займутся отоплением загородного центра «Чайка»

В рамках Петербургского международного газового форума 9 октября состоялась церемония пуска газа в населенные пункты двадцати пяти регионов страны. В числе участников церемонии по ВКС— глава Министерства энергетики РФ Сергей Цивилев, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов и главы регионов, в том числе губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«В Соликамском округе (Пермский край) введен в эксплуатацию распределительный газопровод в поселке Родники. Объект протянулся более чем на три километра», — сообщает пресс-служба правительства Пермского края. 

В МинЖКХ Пермского края уточнили, что к новой сети уже подключили четыре блочно-модульные котельные, которые займутся отоплением загородного центра «Чайка» — современного профилактория и детского лагеря. Это позволит использовать экологичное топливо для обеспечения теплом трех тысяч отдыхающих. Автоматизированная система контроля обеспечит регулирование подачи тепла с учетом погодных условий, что повысит энергоэффективность и снизит эксплуатационные расходы.

Алексей Миллер подчеркнул, что газификация страны является стратегической задачей. По поручению Президента РФ Владимира Путина к 2030 году должна быть обеспечена 100-процентная технически возможная газификация страны. И эта цель будет достигнута, чтобы как можно больше жителей смогли пользоваться преимуществами, которые дает природный газ.

По словам Сергея Густова, в регионах было построено свыше 92,5 тысячи километров газовых сетей. Ежедневно к газу подключаются около тысячи домовладений по всей стране.

Ранее губернатор Дмитрий Махонин отмечал, что Пермский край входит в тройку российских регионов-лидеров по темпам догазификации. За пять лет благодаря сотрудничеству с «Газпромом» в регионе построено четыре тысячи километров газопроводов, а газификация коснулась 137 населенных пунктов, предоставив возможность подключения свыше 74 тысячам домовладений. В 2025 году в Прикамье планируют завершить строительство еще трех межпоселковых газопроводов, что даст доступ к голубому топливу более четырем тысячам домов в одиннадцати населенных пунктах региона. Это почти 10,5 тысяч человек.

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

