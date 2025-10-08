Куда дешево съездить на осенние каникулы из Перми

Из Перми на осенние школьные каникулы и ноябрьские праздники можно съездить в автобусный тур от 13 тысяч рублей до 30,9 тысячи рублей на человека. За эту цену турфирмы предлагают разные направления от Сибири до Карелии. Что входит в программу путешествий и где еще остались места — в материале URA.RU.
Туры до 20 тысяч рублей
Самое бюджетное направление из Перми — Киров. Тур стоит от 13 тысяч рублей на человека при двухместном размещении. Автобус отправится 24 октября, а вернется 26 октября. Туристам проведут обзорную экскурсию по городу, организуют мастер-классы по изготовлению леденцов и шоколада.
За 15 тысяч рублей на человека можно поехать в тур в Нижний Новгород или Казань с Йошкар-Олой. Выезд в республики Татарстан и Марий Эл запланирован с 24 октября, а в Нижний Новгород с 1 ноября. В обоих турах путешественникам покажут основные достопримечательности городов. Поездка в Казань и Йошкар-Олу пользуется большой популярностью, так как мест осталось совсем немного.
Еще один бюджетный тур — поездка в Тюмень и Тобольск. Стоимость начинается от 16,3 тысячи рублей на человека. В программе: театрализованная экскурсия по Тюмени и обзорная по Тобольску. Желающие могут в свободное время съездить в термальные комплексы, но их посещение оплачивается отдельно.
Туры от 20 до 30 тысяч рублей
Посетить Москву и Коломну за одну поездку можно за 21,2 тысячи рублей с человека. Тур стартует 1 ноября, а завершится 5 ноября. В стоимость поездки включены 14 экскурсий по основным достопримечательностям Москвы и Коломны.
От 23,3 тысячи рублей на человека можно посетить города Золотого кольца. Туристам покажут Владимир, Суздаль, Ярославль, Ростов Великий, Сергиев Посад. Из Перми автобус выезжает 24 октября. Поездка рассчитана на четыре дня.
От 30 тысяч рублей
Чуть подороже выйдет поездка в Карелию. Автобусный тур с посещением Петрозаводска, горного парка Рускеала и других достопримечательностей республики стоит от 30,9 тысяч рублей на человека. Поездка состоится с 24 октября по 1 ноября.
