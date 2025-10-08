В Пермском крае волки атакуют деревни и убивают собак

Волки нападают на собак, живущих в деревнях на севере Пермского края. Присутствие и близость людей хищников не смущает, и они даже не реагируют на выстрелы. Информация об этом появилось в сообществе «Банда ОПК Охотники Пермского края» в соцсети «ВКонтакте».
«В конце сентября в Соликамском округе в километре от деревни Верх-Боровая волки напали на собак. Одна, к сожалению, погибла. В начале октября в районе деревни Половодово волки разорвали еще одну собаку. Присутствие людей и выстрелы волка не смущают. В первом случае волк напал на собаку в 30-50 метрах от охотника. Потом ходил вокруг него. Во втором случае между собакой и человеком было около 250 метров», — пишет автор поста.
Он отмечает, что после нападения на собаку волк пробежал совсем рядом с ним. «Гнал зайца на приличной скорости, в 10-15 метрах от меня прошел. Я среагировал с опозданием, но тем не менее, выстрелы не испугали его», — уточняет охотник. Автор поста предупреждает всех и советует быть осторожными, а также предлагает предпринять какие-то меры.
