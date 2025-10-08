08 октября 2025

Пермская компания по очистке питьевой воды собирается выпускать электромобили

Производитель аппаратов по продаже воды из Перми представил проект электромобиля
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Производитель анонсировал разработку первого в России грузового электромобиля
Производитель анонсировал разработку первого в России грузового электромобиля Фото:

Пермское предприятие «Живая вода» представило проект по расширению производственных мощностей в ходе встречи с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. В рамках инициативы компания анонсировала разработку первого в России электромобиля. Он предназначен для грузовых перевозок.

«Кроме того, предприятие презентовало проект легкового автомобиля для ежедневного использования. Запуск первой опытной партии намечен на декабрь 2025 года», — сообщает пресс-служба регионального правительства на официальном сайте. 

Компания ведет деятельность в краевой столице с 2011 года, специализируясь на выпуске водоматов и систем очистки воды. На предприятии занято более 300 сотрудников. Контрольный пакет долей (90%) принадлежит Наталье Вяткиной, оставшиеся 10% — Денису Осетрову. По итогам 2024 года выручка организации составила 1,1 млрд рублей, чистая прибыль — 65 млн рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермское предприятие «Живая вода» представило проект по расширению производственных мощностей в ходе встречи с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. В рамках инициативы компания анонсировала разработку первого в России электромобиля. Он предназначен для грузовых перевозок. «Кроме того, предприятие презентовало проект легкового автомобиля для ежедневного использования. Запуск первой опытной партии намечен на декабрь 2025 года», — сообщает пресс-служба регионального правительства на официальном сайте.  Компания ведет деятельность в краевой столице с 2011 года, специализируясь на выпуске водоматов и систем очистки воды. На предприятии занято более 300 сотрудников. Контрольный пакет долей (90%) принадлежит Наталье Вяткиной, оставшиеся 10% — Денису Осетрову. По итогам 2024 года выручка организации составила 1,1 млрд рублей, чистая прибыль — 65 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...