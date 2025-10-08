Пермская компания по очистке питьевой воды собирается выпускать электромобили

Пермское предприятие «Живая вода» представило проект по расширению производственных мощностей в ходе встречи с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. В рамках инициативы компания анонсировала разработку первого в России электромобиля. Он предназначен для грузовых перевозок.
«Кроме того, предприятие презентовало проект легкового автомобиля для ежедневного использования. Запуск первой опытной партии намечен на декабрь 2025 года», — сообщает пресс-служба регионального правительства на официальном сайте.
Компания ведет деятельность в краевой столице с 2011 года, специализируясь на выпуске водоматов и систем очистки воды. На предприятии занято более 300 сотрудников. Контрольный пакет долей (90%) принадлежит Наталье Вяткиной, оставшиеся 10% — Денису Осетрову. По итогам 2024 года выручка организации составила 1,1 млрд рублей, чистая прибыль — 65 млн рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.