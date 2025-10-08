Пермские ученые объяснили, почему холодно в квартирах в отопительный сезон

В Перми после начала отопительного сезона в квартирах по-прежнему может быть холодно. Помещения не прогреваются из-за мебели, вентиляции, стеклопакетов и других факторов, сообщили URA.RU ученые Пермского Политеха.
«Отопительные приборы согревают помещение за счет радиации и конвекции: теплый воздух поднимается, а холодный занимает его место. Если этот поток встречает препятствие — например, плотные шторы или близко стоящую мебель — возникает воздушная пробка. Вокруг источника должно быть как можно больше свободного пространства», — рассказал доцент кафедры «Теплогазоснабжение, вентиляция и водоснабжение, водоотведение» Пермского Политеха, кандидат технических наук Александр Бурков.
Следующая причина — сами радиаторы. Если батареи установлены некачественно, находятся в углу или нише, имеют маленький размер, то не прогреют помещение до комфортной температуры.
Третья важная деталь — неправильная работа вентиляции. Теплые потоки могут не достигать удаленных зон. «Чтобы тепло не улетучивалось на улицу, сначала настройте вентиляцию. Самый простой способ — установить на стену или окно специальный приточный клапан», — отметил декан «Строительного факультета» Пермского Политеха, кандидат технических наук Виталий Шаманов.
Также тепло может уходить через перемычку над оконным проемом или угол между примыкающей стеной и окном. Эти зоны можно увидеть на тепловизоре. Чтобы теплый воздух оставался в квартире, ученые рекомендуют утеплить снаружи эти проблемные зоны с помощью пенополистирола или минеральной ваты. Если проблема в самих стеклопакетах, нужно поменять резинку или перевести фурнитуру на «зимний» режим.
Кроме этого, важную роль играет расположение квартиры. Угловые помещения, а также квартиры на первом и последних этажах теряют больше тепла, чем комнаты в середине подъезда.
Ученые добавили, что проблема может быть в самом подъезде или доме. Если в одной квартире установлены современные устройства, а в другой — старые или засоренные, основной поток устремляется туда, где ему легче течь. Так, в первом помещении будет тепло, а во втором — холодно из-за едва теплых отопительных приборов. «Решить такую проблему можно только комплексной регулировкой и промывкой всей системы специализированной службой», — отметили ученые.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.