Раскрыта личность пермского матроса, который спрыгнул с судна и погиб

Раскрыта личность молодого матроса, погибшего 5 октября у причала в селе Нижние Муллы (Пермский край). Им оказался 19-летний Артем Пашуев, матрос-моторист ФБУ «Администрация Камского бассейна внутренних водных путей» и студент четвертого курса Пермского филиала ВГУВТ имени адмирала М. П. Лазарева.
«Ребята сказали, что он хотел просто „контента заснять“. Мы так поняли, потом у него случилась судорога. Наверное, не рассчитал силы. Ему нравилась его работа, он гордился тем, что стал матросом. У него были большие планы на жизнь», — рассказала его близкая подруга Лейла, передает aif.ru.
Трагедия произошла после окончания рабочей смены. По предварительным данным, Артем решил спрыгнуть за борт судна, чтобы вплавь добраться до берега. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего. Одна из них — желание записать короткое видео для социальных сетей. По другой версии, парень хотел проверить, сможет ли быстро переплыть на другую сторону. Однако течение в районе Нижних Муллов сильное, а температура воды в день трагедии не превышала +9 градусов. Эксперты отмечают, что даже опытные пловцы в таких условиях теряют силы в течение нескольких минут.
Ранее URA.RU сообщало, что пермский матрос после вахты самовольно покинул судно, но не смог доплыть до берега. В отношении работодателя была начата проверка.
