08 октября 2025

Банкротство «Мотовилихинских заводов» в Перми завершено

Суд поставил точку в банкротстве крупного оборонного завода в Перми
Документ предусматривает выплату конкурсному управляющему Андрею Берсеневу вознаграждения в размере более 26,3 млн рублей
Фото:

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил заявление конкурсного управляющего ПАО «Мотовилихинские заводы» о завершении процедуры конкурсного производства в отношении этого предприятия. Информация об этом содержится на сайте суда. 

«Согласно определению суда, вынесенному 9 октября 2025 года, решение подлежит немедленному исполнению. Кроме того, документ предусматривает выплату конкурсному управляющему Андрею Берсеневу вознаграждения в размере более 26,3 млн рублей», — уточняет «Коммерсантъ-Прикамье». 

Данное предприятие, являющееся одним из крупнейших артиллерийских заводов России и единственным серийным производителем реактивных систем залпового огня, было признано банкротом в 2018 году. На тот момент сумма задолженности перед кредиторами составляла 17,6 млн рублей.

В 2023 году имущественный комплекс обанкротившегося холдинга был реализован на торгах АО «Ремдизель» (Набережные Челны). В настоящее время основная часть активов и оборонное производство сосредоточены в АО «СКБ». С июля 2024 года все акции АО «СКБ» принадлежат АО «Технодинамика». Сейчас «Мотовилихинские заводы» выпускают передовую ствольную артиллерию и РСЗО, в том числе системы «Град» и «Смерч».

Ранее URA.RU сообщало о том, что Мотовилиху посетил Владимир Путин. Рабочие завода поблагодарили президента за вывод предприятия из банкротства. 

