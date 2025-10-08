Банкротство «Мотовилихинских заводов» в Перми завершено

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил заявление конкурсного управляющего ПАО «Мотовилихинские заводы» о завершении процедуры конкурсного производства в отношении этого предприятия. Информация об этом содержится на сайте суда.
«Согласно определению суда, вынесенному 9 октября 2025 года, решение подлежит немедленному исполнению. Кроме того, документ предусматривает выплату конкурсному управляющему Андрею Берсеневу вознаграждения в размере более 26,3 млн рублей», — уточняет «Коммерсантъ-Прикамье».
Данное предприятие, являющееся одним из крупнейших артиллерийских заводов России и единственным серийным производителем реактивных систем залпового огня, было признано банкротом в 2018 году. На тот момент сумма задолженности перед кредиторами составляла 17,6 млн рублей.
В 2023 году имущественный комплекс обанкротившегося холдинга был реализован на торгах АО «Ремдизель» (Набережные Челны). В настоящее время основная часть активов и оборонное производство сосредоточены в АО «СКБ». С июля 2024 года все акции АО «СКБ» принадлежат АО «Технодинамика». Сейчас «Мотовилихинские заводы» выпускают передовую ствольную артиллерию и РСЗО, в том числе системы «Град» и «Смерч».
Ранее URA.RU сообщало о том, что Мотовилиху посетил Владимир Путин. Рабочие завода поблагодарили президента за вывод предприятия из банкротства.
