Мэр Сургута обошел запрет губернатора

19:27 13 февраля 2018 0

Странные назначения могут испортить отношения между спикером Надеждой Краснояровой и мэром Вадимом Шуваловым Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте сменился директор одного из самых доходных муниципальных предприятий — новый руководитель «Городского рынка» уже назначен, и это решение вызвало негативную реакцию у представителей местной элиты. Депутаты города готовятся задать чиновникам неприятные вопросы не только о кадровой политике команды мэра Вадима Шувалова, но и новой инициативе чиновников.

По информации источников «URA.RU», директор «Городского рынка» Оксана Мартынова отправлена в отставку, а ее место занял известный в прошлом бизнесмен Сергей Болотнов. Эти данные корреспонденту агентства подтвердил депутат думы Сургута Владимир Болотов — народные избранники уже в курсе ситуации.

В Сургуте уже предполагают, кто следующий — директор хлебозавода Сергей Пустозеров Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«За последние лет пять — это уже пятая или шестая смена директора. До этого у рынка были проблемы, но Мартынова за полтора года сумела реализовать определенную стратегию, предприятие перестало приносить убытки и вышло в плюс по доходам. И после этого ее меняют. Хотелось бы понять логику. Могу предположить, что поменялась стратегия развития рынка, но в чем тогда смысл этих изменений? Надеюсь, получим ответы», — прокомментировал депутат Владимир Болотов.

В депутатском сообществе удивлены и выбранной чиновниками кандидатурой. Сергей Болотнов в городе завоевал неоднозначную репутацию. В 2008 году он руководил ООО «Сургут Моторс» — эта компания была официальным дилером марки Ford. Предприятие в итоге не смогло расплатиться по долгам и отдать автомобили клиентам — пострадало свыше 100 человек. В это же время в отношении Болотнова расследовалось уголовное дело о незаконной предпринимательской деятельности в сфере пассажирских перевозок.

Депутаты не понимают принципов кадровой политики команды Шувалова Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«То есть ставят нового директора, главная заслуга которого в банкротстве автосалона и куче обманутых людей. Человека с такой репутацией допускать к управлению муниципальным предприятием, как минимум, странно. С учетом того, что администрация собиралась приватизировать рынок, мы планируем задать вопрос, что происходит. Возможно, происходит то, о чем мы говорили ранее — попытка обанкротить МУП», — рассказал на условиях анонимности один из депутатов Сургута.

Первые разговоры об отставке Оксаны Мартыновой появились еще в ноябре 2017 года, но тогда она опровергала свое возможное увольнение, заявив корреспонденту «URA.RU», что расторгать договор с ней никто не собирается. Не исключено, что это только первый из МУПов, где власти города поменяли руководителя.

Как ранее сообщало «URA.RU», администрация Сургута пыталась приватизировать муниципальные «Городской рынок» и «Сургутский хлебозавод» — депутаты выступили против. Тогда же появилась версия, что целью команды Шувалова является захват контроля над городскими активами, в том числе и коммунальными. После этого губернатор Югры Наталья Комарова поручила местной власти привлечь к процессу приватизации жителей Сургута, а потом потребовала закрепить это соответствующими документами.

Именно из-за этого народных избранников насторожила еще одна инициатива мэрии. В думу внесли нормативный акт (копия есть в распоряжении агентства), который разрешит администрации предоставлять муниципальное имущество бизнесменам на безвозмездной основе. Эта инициатива объясняется поддержкой предпринимательства. В документе также говорится, что арендатор будет обязан не только содержать имущество, но и реконструировать его в случае необходимости, что, по расчетам чиновников, должно окупить отсутствие арендных платежей.

О каком конкретно имуществе идет речь — пока неизвестно. Ранее бесплатно арендовать что-либо у города могли только социально направленные НКО. В депутатском сообществе появилось мнение, что таким образом администрация пытается обойти установку, полученную ранее от губернатора Югры.

На момент публикации получить комментарии в администрации о назначении директора в «Городском рынке» и раздаче муниципального имущества не удалось. Советник главы города Александр Оверчук отметил, что пока не слышал о каких-либо кадровых перестановках в МУП. В адрес мэрии направлен официальный запрос.