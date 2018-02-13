{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Всех вице-губернаторов Урала вызвали в Москву. Спросят: почему Екатеринбург «сливает» важный проект 18 марта
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,77
Динамика за 2 недели
Евро 71,17
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 февраля 2018
12 февраля 2018
11 февраля 2018
10 февраля 2018
09 февраля 2018
19:27  13 февраля 2018 0

Мэр Сургута обошел запрет губернатора

Один из самых доходных активов города получил скандальный бизнесмен. Дума против
Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
Деловая конференция
Странные назначения могут испортить отношения между спикером Надеждой Краснояровой и мэром Вадимом ШуваловымФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте сменился директор одного из самых доходных муниципальных предприятий — новый руководитель «Городского рынка» уже назначен, и это решение вызвало негативную реакцию у представителей местной элиты. Депутаты города готовятся задать чиновникам неприятные вопросы не только о кадровой политике команды мэра Вадима Шувалова, но и новой инициативе чиновников.

По информации источников «URA.RU», директор «Городского рынка» Оксана Мартынова отправлена в отставку, а ее место занял известный в прошлом бизнесмен Сергей Болотнов. Эти данные корреспонденту агентства подтвердил депутат думы Сургута Владимир Болотов — народные избранники уже в курсе ситуации.

СГМУП "Сургутский хлебозавод". Сургут, пекарня, пустозеров сергей, директор хлебозавода
В Сургуте уже предполагают, кто следующий — директор хлебозавода Сергей Пустозеров
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«За последние лет пять — это уже пятая или шестая смена директора. До этого у рынка были проблемы, но Мартынова за полтора года сумела реализовать определенную стратегию, предприятие перестало приносить убытки и вышло в плюс по доходам. И после этого ее меняют. Хотелось бы понять логику. Могу предположить, что поменялась стратегия развития рынка, но в чем тогда смысл этих изменений? Надеюсь, получим ответы», — прокомментировал депутат Владимир Болотов.

В депутатском сообществе удивлены и выбранной чиновниками кандидатурой. Сергей Болотнов в городе завоевал неоднозначную репутацию. В 2008 году он руководил ООО «Сургут Моторс» — эта компания была официальным дилером марки Ford. Предприятие в итоге не смогло расплатиться по долгам и отдать автомобили клиентам — пострадало свыше 100 человек. В это же время в отношении Болотнова расследовалось уголовное дело о незаконной предпринимательской деятельности в сфере пассажирских перевозок.

Депутатские слушания по отчету Главы города. Сургут, пахотин дмитрий
Депутаты не понимают принципов кадровой политики команды Шувалова
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«То есть ставят нового директора, главная заслуга которого в банкротстве автосалона и куче обманутых людей. Человека с такой репутацией допускать к управлению муниципальным предприятием, как минимум, странно. С учетом того, что администрация собиралась приватизировать рынок, мы планируем задать вопрос, что происходит. Возможно, происходит то, о чем мы говорили ранее — попытка обанкротить МУП», — рассказал на условиях анонимности один из депутатов Сургута.

Первые разговоры об отставке Оксаны Мартыновой появились еще в ноябре 2017 года, но тогда она опровергала свое возможное увольнение, заявив корреспонденту «URA.RU», что расторгать договор с ней никто не собирается. Не исключено, что это только первый из МУПов, где власти города поменяли руководителя.

Как ранее сообщало «URA.RU», администрация Сургута пыталась приватизировать муниципальные «Городской рынок» и «Сургутский хлебозавод» — депутаты выступили против. Тогда же появилась версия, что целью команды Шувалова является захват контроля над городскими активами, в том числе и коммунальными. После этого губернатор Югры Наталья Комарова поручила местной власти привлечь к процессу приватизации жителей Сургута, а потом потребовала закрепить это соответствующими документами.

Новость по теме
Мэр Сургута не выполнил поручение губернатора Комаровой: «Вы показали свою несостоятельность»

Именно из-за этого народных избранников насторожила еще одна инициатива мэрии. В думу внесли нормативный акт (копия есть в распоряжении агентства), который разрешит администрации предоставлять муниципальное имущество бизнесменам на безвозмездной основе. Эта инициатива объясняется поддержкой предпринимательства. В документе также говорится, что арендатор будет обязан не только содержать имущество, но и реконструировать его в случае необходимости, что, по расчетам чиновников, должно окупить отсутствие арендных платежей.

О каком конкретно имуществе идет речь — пока неизвестно. Ранее бесплатно арендовать что-либо у города могли только социально направленные НКО. В депутатском сообществе появилось мнение, что таким образом администрация пытается обойти установку, полученную ранее от губернатора Югры.

На момент публикации получить комментарии в администрации о назначении директора в «Городском рынке» и раздаче муниципального имущества не удалось. Советник главы города Александр Оверчук отметил, что пока не слышал о каких-либо кадровых перестановках в МУП. В адрес мэрии направлен официальный запрос.

Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров