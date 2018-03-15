Шувалов разочаровался в своих пиарщиках

17:33 15 марта 2018 0

Вадим Шувалов уже второй раз реформирует блок, ответственный за работу со СМИ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В администрации Сургута пройдет глобальная реорганизация. Решение о реформе сразу в нескольких управлениях принято на заседании думы города — мэр Вадим Шувалов перераспределяет полномочия в работе со СМИ, а также в экономическом блоке.

Самая серьезная перестройка коснется взаимодействия с журналистами. Управление по связям с общественностью и СМИ (возглавляет Алена Хисамова) потеряет контроль над средствами массовой информации, в том числе и газетой чиновников «Сургутские ведомости». Часть полномочий передадут в МКУ «Наш город», а часть переведут в управление организационной работы и документационного обеспечения.

Алена Хисамова останется руководителем управления, но блок контроля за СМИ у нее заберут Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Обескровленное управление по связям с общественностью переименуют в управление внешних и общественных связей — главным его функционалом останется организация мероприятий и взаимодействие с другими органами власти. Управление документационного и информационного обеспечения (возглавляет Елена Вербовская) станет в свою очередь одним из самых влиятельных в новой структуре мэрии — оно будет заниматься не только всей документацией чиновников, готовить распорядительные бумаги, но и станет работать со СМИ.

По версии источника в мэрии, знакомого с ситуацией, главной причиной реорганизации этих управлений стало недовольство мэра Вадима Шувалова работой людей, ответственных за СМИ. «Хисамова не справляется с контролем повестки, не дает работать начальнику отдела по СМИ Игорю Гусеву и периодически пытается вмешаться в действия советника главы Александра Оверчука. Вербовская в эту историю лезть не будет, но перед Гусевым и Оверчуком стоит задача убрать негативную повестку», — комментирует инсайдер.

Советник главы Сургута Александр Оверчук получит больше возможностей влиять на повестку города Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сам Александр Оверчук подтвердил, что реорганизация нужна для более качественной работы со СМИ. «Это вызвано необходимостью оптимизации работы, чтобы мы могли более эффективно и оперативно реагировать и взаимодействовать со средствами массовой информации», — отметил Оверчук.

По мнению политолога Надежды Ушаковой, реорганизация, которая началась в мэрии Сургута, в перспективе действительно должна помочь властям города разобраться с контролем повестки. «Мне кажется, эта реформа позволит администрации более тесно взаимодействовать со СМИ. Причем речь идет и о мониторинге СМИ. Если память мне не изменяет, при Сидорове и Попове был целый отдел, который этим занимался. Нынешняя реформа во многом является восстановлением этих функций, что должно сказаться на общей информационной политике администрации Шувалова», — прокомментировала Ушакова.

Другое важное изменение коснется управления экономики и стратегического планирования. Эту структуру разделят на несколько отдельных: управление инвестиций и развития предпринимательства, отдел социально-экономического прогнозирования, отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей. В пояснительной записке к заседанию думы (копия есть в распоряжении «URA.RU») утверждается, что все эти подразделения будут подчиняться напрямую профильному вице-мэру Анне Шерстневой, но, по версии источника в мэрии, на самом деле у главного финансиста забирают часть полномочий в экономическом блоке.

«Шерстнева — последняя из вице-мэров, кто не входит в так называемую команду Шувалова. Убрать ее не могут — хотя бы потому, что заменить некем. Но после реорганизации пройдут кадровые перестановки, в экономическом блоке появятся новые люди, которые будут работать по указке вице-мэра Алексея Жердева», — поделился инсайдер. Александр Оверчук эту ситуацию комментировать не стал, в адрес руководства администрации направлен официальный запрос.

Отметим, это самая глобальная перестройка в работе мэрии. В начале 2017 года в мэрии Сургута прошло перераспределение полномочий между заместителями главы, а также были созданы два новых структурных подразделения — управление по связям с общественностью и СМИ и управление организационной работы и документационного обеспечения. Подобных реформ ни один мэр Сургута не проводил. В городе действия Шувалова связывают с попыткой избавиться от людей предшественников на ключевых должностях.