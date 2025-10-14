Трамп раскрыл, кто может помочь провести мирные переговоры по Украине

Трамп: Эрдоган способен помочь урегулировать конфликт на Украине
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Эрдоган способен помочь в процессе урегулирования конфликта на Украине. Об этом глава Белого дома заявил журналистам во время перелета из Шарм-эш-Шейха в Вашингтон.

