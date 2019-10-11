Путин вернет России главное достоинство советского времени

Это был редкий разговор и для внешнего мира и для внутреннего слушателя Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 10 октября в Нижнем Новгороде выступил на международном форуме «Россия — спортивная держава» и провел заседание совета по развитию физкультуры и спорта. Глава государства обратился к стране и к миру, дав понять, что даже перспектива планетарного недовольства не поменяет его главного приоритета.

Сегодняшний формат высказывания президента оказался необычным благодаря своей двунаправленности. До сих пор посыл Владимира Путина по социальным вопросам, имеющим наивысший для него приоритет (например, здравоохранение) был направлен внутрь страны. Сегодняшний вопрос — развития физкультуры и спорта — имел еще и внешнего слушателя.

Президент словами и делом продемонстрировал открытость российской стороны для самого пристрастного международного внимания Фото: kremlin.ru

Среди участников были не только федеральные министры, губернаторы, депутаты Госдумы и многочисленные деятели спорта, но и руководители международных спортивных организаций (например президента Международной федерации бобслея и скелетона Иво Ферриани, президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель, Президент УЕФА Александер Чеферин, президент Международной федерации плавания Хулио Мальоне).

«Россия всегда была и остается готова к диалогу, к совместной работе по всем вопросам мировой спортивной повестки. <…> Мы в постоянном контакте с международным олимпийским и паралимпийским комитетами, профильными структурами ЮНЕСКО и Совета Европы <…>. Не менее активно сотрудничаем с ВАДА. Требования, которые предъявляет к России эта организация, выполняются в полном объеме», — сказал Путин, выступая на пленарном заседании.

Путин действовал на упреждение возможных негативных последствий, которые может иметь встреча Минспорта РФ и Всемирного антидопингового агентства (WADA) 23 октября. Последним два дня назад передали разъяснения по базе данных московской антидопинговой лаборатории и WADA пообещало проанализировать их в максимально короткие сроки.

Президент убежден, что спорт важен для всех сфер жизни страны и потому настаивает на тщательном подходе к сфере Фото: kremlin.ru

Продолжающееся расширение санкционных списков в отношении России (об очередных американских санкциях стало известно как раз в конце сентября), дает основания ждать и второй волны упреков в употреблении допинга от международной организации. И то и другое, пусть пока и безуспешно, преследует одну цель — создать возмущение внутри страны. Правда, после сегодняшних слов Путина о том, что страна не закрывается и не действует в тайне от мирового сообщества, оно просто не успеет ни сложиться, ни, уж тем более, распространиться.

При этом, слова эти сказаны не для усыпления внешнего мира, а для того, чтобы затем иметь эффект внутри страны, считает гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус: «Президент своих не бросает, но требует с них очень строго. Поэтому я искренне верю что в словах главы государства есть предвестие спроса с тех, кто так подводит страну и бросает тень на ее репутацию».

Впрочем, в это день Владимира Путина волновало что-то большее, чем мировое отношение: «При всей важности данной темы [развитие спорта в мире] приоритетом для нас является развитие спорта в нашей стране». И причина этой приоритетности понятна: «спортивная тематика одинаково важна для успешной реализации программ здравоохранения, образования, культуры», для «укрепления обороноспособности страны», да и «во внешнеполитической деятельности».

Третьяк стал автором новообразования «земский тренер» — президент обещал подумать над его внедрением Фото: kremlin.ru

Готовясь к сегодняшнему заседанию рабочая группа во главе с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко заранее собрала предложения с губернаторов — вышло порядка 80. Часть из них войдет в «Стратегию развития физкультуры и спорта в РФ до 2030 года», которую планируется утвердить не позднее, чем через год. С ее помощью в числе прочего «формировать новые возможности для спортивной самореализации людей, и делать это при активном участии самих граждан» будут и в городах, и в крошечных муниципалитетах.

За все время своего существования президентский совет еще ни разу не рассматривал вопросы развития физкультуры и спорта на региональном и местном уровнях. А потому сегодня каждый был волен фантазировать и желать в любом объеме. Впрочем, фантазийность слов своих сегодняшних собеседников президент подмечал сразу же.

Например, к обязательному строительству больниц и школ в новых жилых районах Кожемяко предложил добавить и спортивную инфраструктуру. А для организаций, у которых физкультура и спорт — основной вид деятельности, ввести нулевую ставку по налогам на имущество и на землю. Здесь президент предостерег, чтобы налоговые преференции не получили люди и компании, которые не имеют и не хотят иметь к спорту и развитию его никакого отношения». Министр спорта Павел Колобков хотел сам назначать чиновников, курирующих спорт в регионах и муниципалитетах. А Путин напомнил ему, что органы местного самоуправления работают независимо от госвласти.

Часть собравшихся печалилась об утраченном советском наследии: Колобков говорил про «вертикаль», которая до перестройки «отлично работала, была реальной кузницей кадров», глава Федерации художественной гимнастики РФ Ирина Усманова-Винер — про забытый опыт ГТО, настаивая, что «только соревновательная форма есть движущая сила для развития спорта».

Были и вполне практичные моменты. Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк предложил по примеру «земского доктора» создать институт «земского тренера». Последнее к слову привлекло внимание президента. А президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин поднял проблему создания транспортной инфраструктуры для инвалидов, чтобы им было удобно ездить в места тренировок.

Впрочем, смелее всех, а потому и везучее на этом уникальном в своем роде совете оказалась двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. Она обратилась к президенту с просьбой помочь в ремонте спортшколы, где начинала сама и где сейчас тренируется ее дочь. «Зал пришел просто в отвратительно состояние», при этом у муниципалитета нет средств, а регион готов дать денег, но у него нет полномочий.

Глава государства было пообещал позаниматься «отдельно» данным вопросом. Но экс-зампред ВТБ, ныне вице-президента Международной федерации гимнастики Василий Титов тут же таинственно прошептал Исинбаевой: «Лен, решим». «Не зря собрались, вот уже есть и первый результат нашей работы», — весело заметил Владимир Путин. Всем сегодняшним разговором президент будто бы давал понять, что ни с кого пока ничего не спрашивает, но запускает серьезную работу, которая уже касается всех остальных социально важных проектов. За нее он спросит уже весной 2020 года — на очередном заседании совета.