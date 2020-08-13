Инсайды ХМАО: власти разучились считать

Обычно на этом месте — веселый мем, но сегодня — фото из Белоруссии. Пусть между Ханты-Мансийском и Минском расстояние более 3300 км, но ментально белорусы — наши братья, и мы не можем оставаться в стороне от происходящего беспредела в их стране Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

В правительстве ХМАО не понимают, какой ущерб нанес региону коронавирус, а югорские мэры надеются на дополнительные деньги. У губернатора снова будет собственная пресс-служба, рестораторы объявили властям войну, а привычки чиновников скорректировал коронавирус.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

В правительстве ХМАО разучились считать деньги

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Слухмейкеры перешептываются о том, что в департаменте экономического развития ХМАО не имеют даже примерного представления о том, какой ущерб реальному сектору экономики нанес коронавирус. «Яркий пример — история с ресторанами. Оказалось, что никто не может посчитать, сколько налогов недополучил регион от этих предприятий, как на самом деле обстоят дела в отрасли. Одновременно с этим в департаменте труда ХМАО не знают даже точное число занятых в ресторанном бизнесе людей. Одним словом — бардак, о котором губернатор уже узнала и сделала выводы», — заключает источник.

У губернатора ХМАО вновь появится пресс-служба

Ходят слухи, что в результате реформирования окружного правительства после осенних выборов губернатора ХМАО, в его структуре вновь появится пресс-служба. Сейчас эти функции возложены на региональный департамент общественных и внешних связей. «Практика показала, что отдельная структура в виде пресс-службы все-таки нужна. А вслед за ней может появиться и пресс-секретарь главы региона», — обсуждают в кулуарах окружного правительства.

Коронавирус изменил привычки чиновников

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Источник в региональном правительстве рассказывает, что эпидемия так сильно повлияла на чиновников, что некоторым из них даже пришлось менять устоявшиеся с годами привычки. «Не секрет, что в правительстве не все трудоголики и многие в выходные дни просто выключали телефоны и уезжали на рыбалку или охоту. И вот с этим делом пришлось быть аккуратней, потому что звонок от главы региона мог застать и с удочкой в руках, а не дозвонившийся губернатор — это уже проблема. Из-за этого отдельные любители поездок на природу довольствовались просмотром тематических видеороликов на YouTube о животных и рыбах», — посмеивается слухач.

За месяц до обновления состава в правительстве ХМАО началась паника

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В окружном правительстве среди чиновников царит паника. Им пришли уведомления о том, что 14 сентября у них заканчивается срок трудовых договоров. А продлены они будут далеко не со всеми руководителями департаментов и ведомств. «За последний месяц необходимо продемонстрировать свою эффективность. Иначе, можно остаться без работы. Впрочем, есть те, кто уже точно понимает, что не попадет в состав обновленного правительства и уже сейчас ищет работу», — обсуждают в коридорах Белого дома.

Югорские мэры ждут допфинансирования перед выборами губернатора

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Говорят, что югорские мэры ждут приезда губернатора ХМАО Натальи Комаровой перед выборами для того, чтобы выбить допфинансирование из окружного бюджета. Главы администраций решили подготовить список наиболее актуальных вопросов, которые стоят перед ними для того, чтобы обозначить его перед главой региона. «Губернатору во время этих поездок нужно будет рассказывать о перспективах развития округа в разрезе каждого из муниципалитетов. Самый удачный момент, чтобы озвучить свои хотелки. В любом случае какие-нибудь проекты получат одобрения», — шепчутся в мэриях.

В политэлитах ХМАО недовольны рейтингом эффективности местных властей

Фото: depositphotos.com

Говорят, что югорские мэры возмущены итогами рейтинга эффективности муниципальных властей. Многие считают, что окружные власти распределили места несправедливо. «На верхних строчках рейтинга оказались „любимчики“, которые к тому же очень хорошо научились работать с показателями и статистикой, создавая видимость бурной деятельности. А как совершить реальный скачок, когда практически все твои проекты не попадают ни в одну окружную программу — это большой вопрос», — поделился своими соображениями один из градоначальников.

За выселением оппозиционера стоит глава Сургутского района

Поговаривают, что выселение координатора ЛДПР в Сургутском районе Игоря Волкова из муниципального жилья — задача, поставленная главой муниципалитета Андреем Трубецким. Ее реализация идет уже несколько лет с учетом судов и всей прочей бюрократии. «Волков раздражает Трубецкого. Особенно, когда касается критики родного поселка главы — Барсово. Ручным оппозиционером сделать его не удалось. А выселение — это ответка за критику власти», — шепчутся слухачи.

Жители крупнейшего района ХМАО защитят главу

Фото: Анна Майорова © URA.RU

По слухам, после возбуждения уголовного дела в отношении главы поселка Зайцева речка (Нижневартовский район), которая помогла местным жителям топить зимой дома, селяне встали на защиту своего мэра. «Крайне неприятная ситуация, когда обычные люди должны защищать от силовиков своих глав, но, похоже, ситуация безвыходная и поможет только внимание Москвы», — сетует слухмейкер.

Рестораторы объявили войну региональным властям и ушли в оппозицию

В бизнес-сообществе поговаривают, что после провала переговоров с региональным правительством и Роспотребнадзором, в результате которых рестораторам так и не разрешили работать в полную силу, те пишут письма президенту РФ Владимиру Путину и собираются устраивать пикеты. «Безвыходная ситуация у нас. Платить сотрудникам давно нечем, как они живут — никто не знает. Обещания, которые нам давали в правительстве, оказались пустыми словами. Но бурная деятельность была развита и со стороны кажется, что все очень старались, хотя это, на взгляд бизнес сообщества, не так. Пойдем, значит, в активную оппозицию», — делится планами источник из числа рестораторов.

Врачи лоббировали открытие стоматологий

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Слухачи поговаривают, что одним из лоббистов перехода на второй этап снятия карантина в ХМАО стал департамент здравоохранения, который вел долгие и сложные переговоры с Роспотребнадзором. «Важнейший момент — стоматологические услуги. Оказывать их на первом этапе снятия карантина нельзя, а запрос от жителей ХМАО на эти услуги огромный. Но санитарные врачи по необъяснимой причине не были против езды в автобусах и открытия СТО, но оказались против стоматологий. Говорят, потребовалось вмешательство губернатора, чтобы ускорить принятие решения по открытию стоматологических кабинетов», — рассказывает инсайдер.

Росгвардия позавидовала полицейским

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Инсайдеры в силовых структурах ХМАО рассказывают, что между Росгвардией и полицией якобы назрел конфликт, разрешить который никак не удается. Дело, как часто бывает, в деньгах. «Росгвардейцы и полицейские между собой никак не могут разобраться, кто же из них больше работает. А зарплаты тем и другим платят примерно одинаковые. Пока дальше разговоров в курилках дело не заходит, но в Росгвардии все меньше людей, довольных сложившейся ситуацией», — рассказывает инсайдер, добавляя, что росгвардейцы полагают, будто работают они больше полицейских и зарплату им надо бы поднять.

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