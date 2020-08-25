Влиятельные депутаты ЯНАО проиграли «газовым генералам»

Главы ямальских дочек «Газпрома» гораздо эффективнее работают с аудиторией, чем именитые депутаты, уверены эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

Самыми эффективными депутатами заксобрания ЯНАО оказались представители пула «нефтегазовых генералов». К такому выводу пришли эксперты ханты-мансийского фонда «Региональная политика», подготовившего рейтинг парламентариев. Главам добывающих предприятий удалось превзойти даже тяжеловесов ямальской власти, и собеседники URA.RU видят в этом новый политический тренд.

О готовящемся рейтинге URA.RU сообщало еще 21 августа. Тогда собеседники агентства в фонде рассказали, что членов парламента ЯНАО будут оценивать по нескольким показателям за весь период их полномочий — с сентября 2015 по июль 2020 года. Источники в заксобрании в свою очередь говорили, что грядущий доклад является поводом для беспокойства у части депутатов.

Гендиректора дочек «Газпрома» заняли топ свежего рейтинга Фото: Анна Майорова © URA.RU

В вышедшем отчете, с которым ознакомилось URA.RU, обозначены пять критериев оценки. Это работа с избирателями, работа с обращениями, диалог с электоратом, активность в соцмедиа и СМИ и работа с институтами гражданского общества.

Согласно оценке специалистов фонда, абсолютными лидерами по работе с избирателями стали гендиректор «Газпром добыча Ямбург» Олег Арно (8,6 балла) и глава «Газпром добыча Ноябрьск» Игорь Крутиков (8,3). Чуть ниже, на шестом месте списка, разместился руководитель «Газпром добыча Уренгой» Александр Корякин (7,1). В рейтинге «газовым генералам» удалось составить конкуренцию именитым ямальским политикам: председателю заксобрания Сергею Ямкину (7,6), руководителю фракции «Единой России» Виктору Казарину (7,9) и главе комитета по госустройству Эдуарду Яунгаду (6,8).

Как отметили эксперты, результат исследования опроверг стереотип о том, что топ-менеджеры компаний ТЭК в заксобрании ЯНАО выполняют лишь имиджевую функцию и лоббируют профессиональные интересы.

Политолог Станислав Дейнеко пояснил, что у «газовых генералов» объективно больше возможностей помогать избирателям и они широко используют этот ресурс. «Есть основания полагать, что тенденция участия „топов“ вертикально-интегрированных госкомпаний в региональной политике сохранится и в дальнейшем, причем, во всех регионах „тюменской матрешки“», — дал прогноз Дейнеко.

Именно с этим связывают выдвижение в следующий состав парламента Игоря Игнатова, замдиректора «Газпром добыча Уренгой». Его шеф Александр Корякин решил приостановить политическую карьеру и в качестве приемника выбрал человека, который так же, как и он, руководит многотысячным предприятием и через своих сотрудников погружен в дела избирательного округа.

Также на высоких позициях рейтинга оказались так называемые народные лоббисты — депутаты, чаще других помогавшие избирателям в решении проблем. Помимо перечисленных Ямкина, Казарина и Яунгада к ним отнеслись начальница отдела в «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Светлана Каменская и избранник от ЛДПР Иван Вершинин.

Депутаты-отличники хорошо показали себя в работе с электоратом Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Все они оказались серьезно „внедрены“ в территории, от которых избирались, находясь в постоянном контакте с избирателями, встречаясь с ними „глаза в глаза“, где формальный подход не возможен по определению», — прокомментировали в «Региональной политике». При этом случаи формального подхода наблюдались у других парламентариев. Депутат-эсер Валерий Степанченко при достаточно большом количестве встреч с избирателями за решение практических вопросов не брался — на одно обращение дано одно «разъяснение». Глава фракции коммунистов Елена Кукушкина дала «разъяснения» 66% обратившихся к ней избирателям.

Сводный рейтинг эффективности возглавил Казарин, набравший 44,5 балла из 50. В тройку также вошли Ямкин и Арно, заработавшие по 44 балла. Аутсайдерами оказались Марат Абдрахманов (32,6), Александр Голубенко (31,4), Валерий Степанченко (26,9) и Степан Вануйто (20,1). По данным URA.RU, в следующем созыве заксобрания не будет ни одного из них.

Председатель заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин заявил URA.RU, что в парламенте не знакомы с итогами рейтинга. «Не знаю, о каком рейтинге идет речь. Я считаю, что главный рейтинг — поддержка избирателей», — прокомментировал Ямкин.

Глава «Региональной политики» Евгений Забродин заявил, что его фонд направит свой отчет Ямкину. «Мы анализировали данные из открытых источников о работе заксобрания. Понятно, что кому-то из депутатов результат не понравится, но это их проблемы. Мы лишь давали оценку», — пояснил директор фонда.